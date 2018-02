Es el mejor consejo del mundo “Creer en uno mismo”… ¡Y realmente funciona!

Vive Positivamente

Creer en uno mismo es así de fácil.

294

2

Créelo estas energías influyan positivamente en todas nuestras áreas, espacios físicos o circunstancias.

Creer es un placer…

Creer en que todo lo bueno nos ocurre y pertenece, que somos capaces de aceptar y recibir prosperidad ilimitada, que todo se realiza de manera perfecta, no es solo cuestión de fantasías, es más bien un estado de “Frecuencias Energéticas”, que ya los científicos del mundo han determinado que es beneficioso para el ser humano, para su independencia, prosperidad y sobre todas las cosas para su felicidad.

Piénsalo bien antes de decir que no, merece la pena Creer en uno mismo

Si te fijas no es muy extraño que sea así, todo es mental, creer que somos únicos y capaces de recibir lo mejor de la vida, nos atrae a ese mismo estado de ánimo, y si lo practicamos con frecuencia, se convierte en un verdadero placer, cada vez que ofrecemos una sonrisa, un buen día, y lo ofrecemos desde nuestra mejor intención y energía positiva, recibimos más y más energías positivas de otros, sin importar más nada nos convertimos en hacedores de milagros y permitimos que esta energía fluya alrededor de todos, nos enfocamos en este estado de ánimo (frecuencia energética) apartando todo aquello que no nos genere esta misma vibración, por lo tanto personas, hechos y circunstancias que no vibren en la frecuencia de positividad, no tendrán cabida, ni nos podrán molestar o hacer daño, debido a que estamos más elevados, más felices, más animados. Por lo que podemos concluir que Creer en cosas positivas es un verdadero placer.

No estas aprendiendo a quererte, mientras que otros sí.

Los sentimientos, por otro lado no pueden forzarse, no pueden obligarse, ni mucho menos ser una vía de castigo para hacer una fachada solo y simplemente, el estado de ánimo positivo, debe inundarnos de felicidad absoluta, abrigando definitivamente en nuestro interior que todo lo que estamos viviendo es perfección, alegría, prosperidad y abundancia, por lo cual todo lo que reflejaremos será este mismo estado de ánimo en lo subsiguiente. En el ahora, somos seres de perfección y nadie puede sustituir esta gran verdad. Podemos desde luego afianzar, nuestro estado de perfección a través de la meditación, desde la oración, desde la repetición de mantras, desde la visualización, entre otros, sin embargo agradeciendo a cada instante por lo que tenemos, por lo que estoy viviendo en este momento, cualquier momento es un momento de aumentar nuestra vibración y frecuencias energéticas positivas, siembre recordando hacerlo desde el amor y no desde el compromiso. Si aún no lo has entendido, si no puedes creer en tu mismo y darte valor y fuerzas positivas en todos los instantes o cualquier circunstancia, otros si están aplicando ésta fórmula, éste nuevo Despertar de Conciencia y seguro ya han alejado muchos hábitos, circunstancias y personas que no están en sintonía con sus formas de vibrar y la frecuencia energética en que ahora se encuentran… Pues empieza a Creer en ti mismo y libérate del estrés, de innumerables problemas y frustraciones de una vez por todas. Date 5 minutos para creer que en ti mismo y sentirás los cambios, en momento es AHORA.

Loading...

Fuente: > Arq. Marco Mogollon