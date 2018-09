Descubren nuevas neuronas

Solo existen en humanos

¿CÓMO LO LOGRARON?

El estudio se publicó en la revista Nature Neuroscience en el cual participaron un conjunto de 34 científicos de todas partes del mundo, recibiendo también el apoyo institucional de la Universidad de Szeged de Hungría y del Instituto Allen para la Ciencia Cerebral de Seattle en Estados Unidos.

¿QUÉ SON EXACTAMENTE?

Son neuronas, forman parte de un subtipo llamadas inhibidoras, debido a su acción sobre otras células cerebrales. Se encuentran en la primera capa cerebral o neocortex, que es también la más externa y donde está la capacidad de la consciencia, de extrema importancia ya que es exclusiva de los seres humanos. Morfológicamente son muy raras ya que la unión celular la realizarían solo en una parte muy específica. Por lo que el neurólogo Gábar Tamás, coautor del estudio, de la universidad húngara de Szeged cree que esto significaría que controlan el flujo de información de una manera muy específica.

IMPORTANCIA DE LOS ESCARAMUJOS

¿Qué utilidad pueden tener estas nuevas neuronas? Los descubridores creen que pueden que estas neuronas sean la explicación del por qué muchos tratamientos experimentales sean funcionales en ratones pero no en personas, sobre todo para desordenes cerebrales. Ademas de abrir una nueva rama de investigación en cuanto al efecto y origen que tienen, nos plantean un nuevo diseño del cerebro humano ya que no es como creíamos conocer hasta el día de hoy.

Lo resaltante es que estas células solo se han podido encontrar en humanos y no en otros animales de laboratorio, como ratones, esto puede explicar mucho. Su descubrimiento da lugar a la creación de modelos que se asemejen de manera más precisa y ajustada al cerebro, que es el órgano más importante de nuestro cuerpo ya que además de tener la capacidad de controlarlo en su totalidad, una simple falla trae como consecuencias grandes problemas.

Hasta el momento su ubicación está bien definida, esto hace que los investigadores entiendan que pueden tener una función significativa en el organismo que aún falta esclarecer, sobre todo por la forma que tienen sus células y que no han sido encontradas en otras especies. Trygve Bakken neurocientífico del Instituto Allen comentó "Son especiales por su forma, sus conexiones y también por los genes que contiene"

EL GRAN PROBLEMA

Para entender cómo funciona el cerebro humano, se debe estudiar en seres humanos, ya que como he mencionado en este caso no se puede trabajar con animales de laboratorio. El problema de trabajar con humanos específicamente puede atraer muchos problemas de ética, ya que no está aprobada la realización de estudios experimentales en seres humanos, sin embargo hay una solución ¿Cuál es? Simple. Estudiar especies que estén estrechamente relacionadas, como por ejemplo los primates, a pesar de que loa escaramujos no se hayan encontrado en ellos, se puede hacer ciertos estudios en ellos para mejorar el mapeo cerebral. Por otro lado, en la medida de lo permitido éticamente, se pueden realizar estudios no experimentales en pacientes con trastornos neuropsiquiatricos, para comprobar si los escaramujos tienen alteraciones en este tipo de patologías.