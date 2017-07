Cura para el pie diabético

Por: Valeria Chuquimez

Algunas de las complicaciones incluyen la amputación de las extremidades, sobretodo de las inferiores, comenzando con el pie, siguiendo hasta la rodilla y luego las piernas completas, esta lamentable situación ha encontrado una solución gracias a la mexicana Tessy María López, quien inventò un grl tras 35 años de investigación con una melancólica y dramática historia ha llegado incluso, a ser nominada para el Premio Nobel de Química, por tal descubrimiento.

DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL CAMINO

La Dra. Tessy María López Goerne trabajó como investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico pero actualmente trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus de Xochimilco, donde se la conoce por ser pionera por sus trabajos basados en el uso de nanopartículas para aplicaciones medicas. Una de estas aplicaciones en las que ella trabajaba inicialmente era la fabricación de un gel, que prevenía la falta de circulación en el pie durante la diabetes, esta falta e circulación es lo que conlleva a la muerte celular o metástasis y finalmente a la gangrena por lo que se tiene que amputar el pie.

A pesar de que su proyecto era muy bueno, y obtuvo un 100 por ciento de eficacia en las experimentaciones, cuando comenzaba su investigación la despojaron de su laboratorio por razones desconocidas, aparentemente personales. La Dra.Tessy comenta “Me sacaron todas mis cosas y le pusieron un candado. Parecía un complot. Desde rectoría hasta quien puso e candado. Nadie respondió por nada”. Dejando todos sus archivos en los pasillos de la universidad fue a la oficina de un colega quien le ofreció guardar algunas de sus cosas en su oficina, lamentablemente el espacio era reducido por lo que solo pudo poner su escritorio en una de las esquinas de la oficina.

A pesar de todas estas limitaciones Tessy continúo trabajando en su investigación por 4 años, sin embargo en el año 1995 le otorgaron el premio para científicos jóvenes Javed Hussien de la UNESCO, debido a este gran reconocimiento Tessy llamo la atención de los medios y muchos periodistas peleaban para una entrevista con ella, los medios la buscaron en la universidad donde trabajaba en los pasillos, como ya mencioné. Pero el rector le ofreció su oficina para que pueda realizar todas las entrevistas que le habían solicitado, sin embargo, la Dra.Tessy rechazo esta oferta y fio las entrevistas en el “laboratorio” que tenía en el pasillo para que todos vean la realidad de cómo era tratada una mujer que se dedicaba a la investigación. Ella comenta al respecto: “Lo rechacé para que los reporteros vieran como la UAM trata a sus investigadores y di las entrevistas en el pasillo” luego de las declaraciones de la doctora y de las críticas de parte de los medios que recibió el rector, decidió otorgarle a la Dra. Tessy el mejor laboratorio que tenía la facultad de química de la facultad.

OTRO GRAN LOGRO

Las dificultades con respecto a su área de trabajo no fueron las únicas, cuando le entregaron su nuevo laboratorio ya todo parecía ser de color de rosa, sin embargo ese mismo año Tessy fue diagnosticada con cáncer de ovario, contra el que lucho por nueve años y en 2004 le detectaron cáncer de mama, los tratamientos de radioterapia tiene secuelas entre ellas causar un segundo cáncer, lo que trajo también el cáncer de intestino. Frente a todas estas complicaciones y con la finalidad de que la enfermedad no se esparza por todo el cuerpo, los doctores optaron por quitarle la vesícula y parte del intestino. Sin embargo la enfermedad ya había atacado a la tiroides. La Dra. Tessy nunca se rindió y continuó con su lucha mas difícil “Me quitaron todo” comentó, con una sonrisa dibujando su rostro. “Pensé que esa vez no me iba a curar y no quería dejar a mis hijos pequeños huérfanos” lamentablemente en 2010 quedo cuadripléjica, sin poder moverse ni hablar, aunque estaba inmovilizada, ella recuerda que su mente continuaba en buenas condiciones por lo que pudo seguir trabajando en su proyecto. Estuvo en esta condición por unos meses.

Logro recuperar por completo el habla pero como secuela, su cuerpo desarrollo una hemiplejia, es decir, funcionalidad de un solo lado, por lo que hasta el día de hoy su lado izquierdo del cuerpo no responde. Todos los días va a rehabilitación desde las 10am hasta las 12 del día, para luego manejar bicicleta o nadar.

Tessy nunca abandono su trabajo como científica, y para esta etapa de su vida, el trabajo con el gel que cura el pie diabético, se encontraba en etapa experimental, pero Tessy también ha estudiado las nanopartículas metálicas para tratar enfermedades como el cáncer teniendo resultados positivos.

Incluso ella cree que su vida no ha cambiado por su condición “seguí teniendo alumnos e inventando cosas. Lo más importante en esta vida es pensar y ejecutar para que la gente o la sociedad tenga los frutos de nuestro trabajo” comenta muy entusiasta.

APOYO INTERNACIONAL

Todas las puertas que le cerraron en su país natal, le fueron abiertas en europa, ya que la Comunidad Europea le brindo gran apoyo económico, con 2 millones de euros por participar en un proyecto con ellos. Gracias a esta colaboración, ella fue capaz de comprar materiales para equipar su laboratorio. Actualmente es colaboradora en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en donde los recursos son variados. También tiene un acuerdo desde hace 20 años con el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.

UN ALMA CARITATIVA PARA LA CIENCIA

Es increíble que una persona que haya sufrido tanto y haya sido maltrata por muchos siga teniendo un espíritu luchador, la Dra. López cree que lo más importante no es el dinero recibido por sus patrocinadores, si no lo que ella tiene para ofrecer a la sociedad. . “Todo lo que he hecho lo he dado a la sociedad con mucho gusto. Eso me da alegría y seguridad de que estoy siguiendo el camino que debo seguir.

