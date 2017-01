“¿Cuál es el secreto de tu salud?”

Por Leide Lessa

Llego al aeropuerto de Port of Spain, en Trinidad y Tobago, y al salir con mi maleta, un taxista me ofrece sus servicios. Muy contento, el señor de pronto empieza a contarme que iba a cumplir 62 años, estaba muy feliz y saludable. Cuando le pregunto: “¿Cuál es el secreto de tu salud?”, me contesta rápidamente: “No tomo, no fumo, tengo una sola mujer y estoy casado hace 34 años”.