Comidas fáciles y nutritivas que todos debemos aprovechar

Los vegetales son una fuente muy valiosa de nutrientes.

Por: Claudio Quiñonez

Delicioso batido verde

Los batidos son una forma fácil de concentrar nutrientes en un solo vaso. Ya sea para desayuno o merienda, siempre sera una buena opción para alimentarte muy bien de manera rápida. Siempre ten en cuenta que hay vegetales más cargados de nutrientes que otros, lo recomendable es que busques de usar los mas nutritivos, pero además busca de que se adapte a tu paladar. Una deliciosa y nutritiva combinación de batido verde es la siguiente: 100 gramos de canónigos, 1 aguacate, 1 limón, y un manojo de cilantro; batelo con una licuadora y degusta este cargado batido.

Ensalada verde cargada de nutrientes

Si aún piensas que las ensaladas no son nutritivas y no te dejan satisfecho es porque aún no has encontrado la correcta, por eso en este post te enseñamos a como elaborar la más nutritiva ensalada. Siempre ten en cuenta que debes usar vegetales frescos, y los enlatados solo usalos como complementos, pues si los usas como base obtendrás una ensalada marchita y sin buen sabor.

Trata de buscar la mejor ensalada que se adapte a tus gustos, los vegetales son una fuente muy valiosa de nutrientes que debemos aprovechar, si quieres usarla como una comida completa, puedes anexar proteína, pollo o carne en trocitos pequeños, frijoles y nueces. Siempre busca de hacer una buen combinación de bastantes productos, pues así lograrás sacarle un poco de nutrientes a cada uno de ellos. El paso más importante y atractivo es el de realizar el aderezo, procura usar mayonesa o grasas para aderezo, mejor busca de hacer una vinagreta con mostaza y algunas especias de tu gusto.

Quinua, excelente acompañante para mas proteina.

Si estás entusiasmado por mantener una buena calidad de vida y mucha salud, agrega la quinua a tu menú semanal. La quinua es una pequeña semilla que viene cargada de muchísimas proteínas, además nos provee un sabor bastante agradable que se adapta a cualquier plato. Siempre hay que tomar en cuenta que la quinua se debe lavar antes de cocinarla, pues así evitas que el sabor amargo se quede en ella. Para prepararla solo debes colocarla en una cacerola, por cada taza de quinua colocar el doble de agua; luego debes taparla y deja que se cocine a fuego medio bajo hasta que se seque el agua, retírala del fuego y déjala reposar por aproximadamente 5 minutos.

Es un excelente acompañante nutritivo para cualquier comida, sumamente practica y ademas se puede mantener en buen estado durante una semana en la nevera.

