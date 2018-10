Comer despacio alimenta nuestra salud.

Recuerdas que cada vez vas más de prisa y casi no te da tiempo de masticar los alimentos, más bien comes de pasada y casi sin tiempo, lo que te provoca espasmos estomacales, pesadez y un sin número desajustes en tu organismo, por lo tanto no te pierdas esta oportunidad de comer despacio, así tu trabajo no lo apruebe.