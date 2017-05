Claves para bajar de peso rápidamente y de manera sana

Por: Elio Esposito

En condiciones normales un humano debería poder variar su peso en función a su estilo de vida, lo que significa que la dieta y la actividad física influyen. Pero hay otros casos donde es mucho más fácil subir de peso que perderlo, tal es el caso de los llamados endomorfos. Son personas que aunque hagan dieta, les costará bajar de peso. Aquí hay algunos consejos para estos dos últimos tipos de personas.

Dietas adecuadas a nuestro metabolismo.

Si somos personas con un metabolismo promedio con llevar dietas hipocalóricas (bajas en grasas y carbohidratos en cantidades moderadas) bastaría. Sin embargo, las personas que tienen un metabolismo lento y desean bajar de peso requerirían de dietas un poco más elaboradas. Claro, no es imposible bajar de peso en estas condiciones, pero sí es importante saber que si sólo hacemos dieta, probablemente no logremos nada a corto plazo. La dieta es la base fundamental de un estilo de vida saludable, pero no es lo único. Lo más recomendable para llevar una dieta acorde a nuestro metabolismo es consultar a un nutriólogo e informarle de nuestros hábitos alimenticios.

Eliminar la comida chatarra es el paso más importante. Bajar el consumo de azúcar, también lo es. Golosinas, postres cargados de azúcar, café extremadamente dulce, refrescos, etc. Todo eso es algo que, aunque no exista necesidad de eliminarlos por completo de la dieta, es recomendable reducirlo en una buena cantidad.

Dietas de cuidado.

Hay dietas que hemos escuchado nombrar en la calle o hemos leído en alguna revista que pueden darnos resultados en tiempos muy cortos, pero debemos tener cuidado. Llevar a cabo una dieta hipocalórica y que cuente con muy pocas proteínas y carbohidratos puede acabar por perjudicarnos. Estas dietas sirven para bajar de peso rápidamente, pero no de una forma completamente saludable, hay que tener cuidado con ellas.

El ejercicio también es importante.

Existen dos tipos de ejercicios: el cardiovascular y el neuromuscular. El primero es el que necesitaremos para bajar de peso; el otro sirve para estimular el músculo y hacerlo crecer. El ejercicio cardiovascular trae un sinfín de beneficios para el cuerpo humano, mejora la capacidad pulmonar, ayuda a reducir el riesgo de problemas cardíacos y logra quemar más calorías de las que quemamos en reposo. El senderismo, el ciclismo, caminar, correr y nadar son algunas formas de hacer cardio. Pero hay otra manera que hacer cardio en menos tiempo y de forma más eficiente según muchos entrenadores, el HIIT.

High Intensity Interval Training: Entrenamiento de alta intensidad por intervalos.

El HIIT consiste en llevar nuestro cuerpo al máximo durante unos segundos y luego reposar durante un tiempo. La cantidad de tiempo del reposo y del ejercicio variarán según la persona. Lo recomendable es llegar al límite durante 30 segundos corriendo a máxima velocidad y reposar durante un par de minutos sin sentarnos. El HIIT lo que hace es que acelera el cuerpo y al mantenerse en condición extrema por unos 15 o 20 minutos quema más calorías que en una hora trotando.

Y la clave de todo: La constancia.

Puede parecernos una frase cliché, pero es la verdad. Si nosotros nos mantenemos durante un mes y no vemos resultados, es porque esto no se trata de un proyecto de un mes. Se trata de algo que va más allá. Quizás en tres meses sí logremos vernos en el espejo y nos sintamos mejor, pero son 90 días. Si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo durante al menos 90 días, lo lograremos; si no, no llegaremos a nada.

