Células madre de dientes transformadas en hueso

Por: Valeria Chuquimez

EXPLICAMOS EL PROCESO

Si alguna vez hemos ido al dentista a que nos hagan una extracción de cualquier tipo- mayormente de terceras molares- notamos que nuestra pieza extraída termina siendo desechada ya que “no sirve” sin embargo hubo quienes se detuvieron a pensar que las células madres que yacen en los dientes pueden servir de mucho.

El investigador Claudio Peña es investigador peruano y dentista de profesión, quien hace un par de años gracias a una beca que consiguió a través de Concytec tuvo la oportunidad de trabajar con un equipo de científicos por tres meses en los laboratorios de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, quienes se dedicaron a aislar y diferenciar las células madre provenientes de la pulpa dentaria y ligamento periodontal, finalmente lograron a partir de la combinación de elementos, la formación de hueso humano a partir de células madre dentales.

Claudio declaró que: “La finalidad es utilizar células madre a partir de estructuras dentarias, para ser más precisos, los terceros molares comúnmente conocidos como “muelas del juicio”, que muchas veces están indicados para extracción y después son desechados, convirtiéndose en basura biológica. La propuesta es no descartar estos dientes, al contrario utilizar los tejidos propios del diente para el aislamiento y siembra de células madre las cuales son conocidas por su capacidad al nivel de células individuales de auto-renovarse y diferenciarse para producir una nueva progenie de células maduras”

¿CÓMO LLEGARON A LA CONCLUSIÓN DE QUE HABÍAN CELULAS MADRES EN LOS DIENTES?

Basándose en estudios posteriores, sobretodo en revisiones literarias de histología en donde ya hablaban sobre células madre en las piezas dentarias, más específicamente en la pulpa dentaria que es un tejido que encontramos en el interior del diente. Hablando de la importancia en el campo científico, implicaría un gran avance en la medicina regenerativa e ingenierías de tejidos ya que las células humanas son ideales para regenerar un tejido completamente nuevo – cabe resaltar que normalmente para este tipo de estudios se utilizan células de ratones o de cerdo pero gracias a este avance podríamos ver cómo se comporta exactamente una células humana lo que ayudaría a mejorar la precisión del proyecto- en donde se ha destruido el tejido, en este caso se está tratando de formar tejido osteogenico, es decir formar hueso a partir de las células madres.

DE DIENTE A HUESO

Junto con el equipo de científicos daneses, elaboraron esta investigación en donde el primer paso fue aislar las células madre proveniente de la pulpa dentaria y el ligamento periodontal – que es el ligamento que sostiene la pieza dentaria al hueso ya sea maxilar o mandibular y sirve como amortiguador de fuerzas al momento de masticar y deglutir- luego las diferenciaron en linaje osteogenico lo que quiere decir crear hueso en el laboratorio.

Una pregunta que perturbaría a muchas personas es ¿se necesito solo un diente o fueron muchos? Pues solo es necesario un diente ya que las células in vitro suelen proliferarse muy bien y generan muchas otras células, normalmente son piezas que están indicadas para extracción por lo que no se perdería si no habría doble ganancia.

Claudio señala que no solo sería posible regenerar hueso a nivel de la cavidad oral si no en general, pero por ahora debido a su profesión se está enfocando en el hueso alrededor de los dientes, como por ejemplo una fractura a nivel mandibular o en caso de que sea necesario implantes y el paciente no tenga suficiente cantidad ósea, se pueda realizar una regeneración, también se puede usar en el tratamiento de enfermedades dentales que originan la perdida de tejido óseo.

“En los casos en que se han planificado tratamientos con implantes dentales para sustituir los dientes perdidos, a menudo se requiere la regeneración del hueso que se ha reabsorbido. Del mismo modo, los procedimientos regenerativos son necesarios para el tratamiento de lesiones inflamatorias peri-implante” fueron las palabras del especialista.

Sin embargo como ya mencioné, es posible también usar este descubrimiento en el tratamiento de enfermedades degenerativas de los huesos en general, como la osteoartritis, osteoporosis en donde los huesos se debilitan aumentando la posibilidad de fracturas, también la enfermedad de Paget que causa el crecimiento excesivo y debilitamiento del hueso.

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente Claudio Peña es docente e investigador en la facultad de odontología de la universidad san Martín de Porres y menciona que en el Perú has ahora no se han realizado este tipo de investigaciones de células madre debido a que las instituciones académicas y científicas no brindan capacitación en esta materia y pues para variar estamos muy lejos de realizar este tipo de descubrimientos.

Aunque la idea principal de Claudio es plantar la ambición de querer hacer este tipo de descubrimientos en muchos jóvenes e investigadores. También sostiene que la tecnología que aprendió en los laboratorios de la universidad de Aarhus en Dinamarca – la cual es pionera en investigación en ingeniera de tejidos- la compartirá al máximo y espera que sea puesta en práctica muy pronto una vez que se cuente con los implementos de equipos tecnológicos para poder desarrollar este tipo de investigaciones.

Como investigador de este proyecto, planeo implementar estos protocolos aprendidos y así empezar una línea de investigación en ingeniería de tejidos con células madre provenientes del diente y su diferenciación en osteoblastos para fabricar hueso humano en el laboratorio”.

Este tipo de saltos tecnológicos son nada más que fruto de la investigación, pertinencia y desarrollo científico al que muchos investigadores aspiran y que mejor signo el que un peruano haya participado en este programa.

