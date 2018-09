7 Reglas de Oro para tu Vida, no te la pierdas.

Una vida en Armonía... Reglas de Oro

Las reglas para una vida armónica.

Realmente debes dominar tu Ego y ser capaz de vivir en armonía perfecta, con tus Pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, mente y alma, por eso no perdamos mas el tiempo en dramas innecesarios y vivamos una Vida Plena, siguiendo estas 7 Reglas de Oro para tu vida:

Empecemos y es que realmente la PRIMERA REGLA DE ORO, nos regala una Sabiduría Ancestral, todos sabemos que no podemos hacer nada con el pasado, porque realmente ya pasó, sin embargo por esto contamos con nuestra mente y nuestros recuerdos para darle un nuevo matiz a las circunstancias que rodearon los acontecimientos del pasado, por lo tanto “HAZ LAS PACES CON TU PASADO, PARA QUE NO ARRUINE TU PRESENTE”.

Por otra parte, para seguir con la SEGUNDA REGLA DE ORO, no debes querer deslumbrar a todos, la Luz es perfecta por lo que proyecta, no por lo que lo demás perciban, no es tu cumpla que otros no vean en ti lo extraordinario que realmente eres, con tus defectos, habilidades, destrezas, dificultades, pero en medio de todo lleno de perfección, de manera que: “LO QUE OTROS PIENSEN DE TI, NO ES DE TU INCUMBENCIA”.

Pon atención a la TERCERA REGLA DE ORO, porque realmente esta es la clave de todo en la vida y es que el tiempo es relativo y lo que es relativo definitivamente no es absoluto, por lo tanto, el mejor consejo que pueden darte es que “El TIEMPO LO CURA TODO, DATE EL TIEMPO NECESARIOPARA SANARTE Y SANAR TU MUNDO Y TUS CIRCUNSTANCIAS”.

Para evitar que El Ego corrompa tus emociones y relaciones, permíteme regalarte la CUARTA REGLA DE ORO, y es que el ego puede ponerte en un estado muy alterado si lo dejas cabalgar sin una rienda fuerte, porque en ocasiones te hará criticarte vorazmente y en otras elevarte por sobre otros, por lo que es mejor que “NO TE COMPARES CON OTROS Y SOBRE TODO NO JUZGUES EL PROCESO DE OTROS”.

Realmente la QUINTA REGLA DE ORO, puede ser de mucha utilidad si de verdad quieres Avanzar, porque a veces por no tener todas las respuestas, podemos quedarnos inmóviles y nos atascamos sin razón, de manera que “DEJA DE PENSAR TANTO Y AVANZA HACIA TU OBJETIVO, EN EL CAMINO VENDRÁN LAS RESPUESTAS, UN PASO A LA VEZ”.

El Esfuerzo que haces por Ti, solo depende de tus acciones y redundará en una ambiente más armónico para ti, tus seres queridos y los que están a tu alrededor, por esto la SEXTA REGLA DE ORO, nos permite saber que “NADIE ES RESPONSABLE DE LA FELICIDAD DE TU VIDA, SINO TU MISMO, SOLO DEPENDE DE TI”.

Todo se vive mejor, se disfruta más con humor, con alegría, por esto es que la SÉPTIMA REGLA DE ORO, nos permite descubrir que la vida es realmente hermosa y si se vive con alegría es mucho más llevadera, el humor siempre abre puertas y desarma todos los males, por lo tanto “SONRIELE A LA VIDA Y LA VIDA TE SONREIRÁ A TI”.

