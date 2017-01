Treehouse Lodge: Estructuras imponentes de madera en medio la selva amazónica del Perú

Por: José Tomás Franco

Descripción por los arquitectos. En el entorno místico de nuestra selva amazónica, perdidos en el salvaje bosque, inhóspito, crece, en medio de la maleza, un espacio de nada. Nos preguntabamos, ¿qué dirección debemos seguir para enfocar esta idea?... un espacio donde no transcurre el tiempo, el tiempo es nada, sólo nosotros… ¿y cómo plasmarlo?.. ese era el reto…

Pensando en encontrar un camino hacia lo diferente, era momento de buscar un espacio mimetizado y no crear alteraciones en el bosque salvaje y oscuro. Solo nuestra naturaleza, sin encontrar varianzas por la mano del hombre. Solo está ella y nosotros. Fue así donde nació nuestra idea, encontrar esa integración e implantación que genera un espacio donde podamos convivir todos juntos; la propuesta de nuestra casa en el árbol. No ciudad, no tecnología, no ruidos, no problemas, no confusiones, no razones… sólo la naturaleza y yo.

Tomando en cuenta que la ciudad de Iquitos - Perú, tiene una gran afluencia turística durante casi todo el año y promoviendo además al Rió Amazonas como una de las Maravillas Naturales del Mundo, permitimos que los turistas se aventuren a recorrer esta selva mágica a través de una arquitectura acogedora y eterna dentro de ella.

Nuestra aventura natural empieza ingresando a nuestra selva por medio de transporte acuático o aéreo. El viaje en barco comienza en el Rio Marañon, cruza el Rio Amazonas, y continua por el río Ucayali antes de conectarse al río Yarapa; al llegar se siente la sensación de “alejarse de todo”.

Treehouse Lodge se levanta sobre 350 acres de área de conservación, selva amazónica primaria rodeada por miles de hectáreas de tierra protegida adicional. Muy cerca se encuentra la famosa Reserva Nacional Pacaya Samiria, una de las áreas protegidas mas grandes del Perú. Un lodge rústico, empleando madera de la zona, y, manteniendo nuestra ecología del bosque. Se utilizó la madera más abundante, la Quillovara, que es una madera dura, resistente a los cambios bruscos de nuestro clima.

Recibidos por una área de circulación sinuosa, alzada por pórticos de madera estructural y piso de tablas que le entregan la rigidez requerida, llegamos a una rotonda o maloca que nos desplaza a 3 áreas identificables. Primero, una zona social, que consiste en una rotonda de 14 metros de diámetro donde funciona el comedor social de 2 niveles -tipo hongo y terrazas escalonadas-, el que en épocas de crecida, es rodeado por el río para verse como una balsa flotante.

Esta estructura imponente de aproximadamente 8 metros de altura, se erige por medio de pares de columnas de madera distribuidos en forma radial, jerarquizando la forma de la rotonda. Estas columnas de madera se anclan sobre unas bases metálicas y estas, sobre dados de mortero en cada eje radial existente a nivel del suelo. Se levanta una plataforma de madera a 1.00 metro de altura, sobre vigas y tablas de 2“ de espesor, trabajadas rústicamente sin necesidad de tener acabado pulido requerimiento del contratante. Esta estructura de columnas tienen una inclinación de 20º, afín de lograr mayor espacio en altura y soportar esta doble cobertura, amarradas sobre pares de vigas originando la estructura aporticada. En el interior, la escalera, barra central y bancas fijas, son de fabricación rustica, a través de madera de origen local reciclada de la estructura del comedor, con fijación por medio de pernos y láminas de acero.

Otra área consiste en una zona cultural, espacios sociales de aprendizaje de las costumbres regionales del lugar, relatados por indígenas místicos, recreando historias reales de nuestro bosque. Por ultimo, encontramos el área de alojamiento, donde predominan los puentes colgantes que recorren parte de nuestro bosque de un extremo a otro para llegar a nuestra casa en el árbol.

Se ha hecho un análisis de cada árbol de nuestro bosque a fin de ubicar aquellos predominantes y capaces de resistir a nuestros bungalows colgantes. Estos bungalows son espacios circulares de diferentes diámetros para albergar a diferentes grupos de personas, contando con alojamientos simples, dobles, triples y contando con su propio servicio higiénico. Los puentes colgantes son diseñados por mallas de acero y pasos de madera en conjunto. Además se amarran cables de acero hacia el suelo para evitar el oscilamiento de estos puentes debido al movimiento del caminar o a la acción del viento. La estructura del bungalow ha sido diseñada por medio de pernos pasantes en las ramas más gruesas a fin de no dañar al árbol.

Se levantan 2 plataformas en cada árbol, que conforman el bungalow en si mismas, y otra plataforma que sirve de pase para continuar con el recorrido hacia el bungalow siguiente. Estas 2 plataformas se unen por medio de elementos verticales cada 1.50 metros, con el fin de darle mayor estabilidad a la estructura colgante de bungalow.

Una cubierta de forma cónica remata cada bungalow. No se cortó rama alguna del árbol en el proceso constructivo de estas coberturas, pero si se impermeabilizó cada rama atravesada en la cobertura por medio de lonas elásticas amarradas por ligas de jebe en todas las uniones evitando el ingreso de lluvia hacia el interior.

José Tomás Franco

Arquitecto: Nerhu Yamil B.N.

Ubicación: Puerto Miguel, Iquitos, Perú

Personas a Cargo: Arq. Nerhu Yamil B.N., Juan Cesar Castillo (Administrador)

Estructura: Manuel Aldave - USA

Área: 16 hectáreas

Año: 2013

Fotografias: Treehouse