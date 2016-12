Sorprendentes obras y autores para Leer

Libros y autores maravillosos

Sumérgete en maravillosas obras de escritores grandes

Los libros y autores más maravillosos

Yo he escogido algunos de sus libros, pero tú puedes extender y buscar por ti mismo más obras de los escritores que voy a nombrar, no te limites solo con este post. Yo no he puesto los más destacados ya que son numerosas las obras que ellos han dado vida.

-Jim Rohn. Fue un empresario estadounidense, autor y orador motivacional de gran reconocimiento. Es también llamado “maestro de maestros” por ser uno de los pioneros de las conferencias de motivación en los Estados Unidos. Además de ser el mentor de muchas personalidades en la industria del desarrollo personal, tales como Anthony Robbins, Mark Victor Hansen, Brian Tracy y Jack Canfield. Tiene obras poderosas y aunque ya no esté con nosotros, podemos encontrar sus libros, conferencias y audios por Internet fácilmente. No te lo pierdas, te lo recomiendo con los ojos vendados.

.

-Robert Kiyosaky. Es un empresario, escritor, inversionista, conferencista y orador motivacional estadounidense de descendencia japonesa. Sus libros más vendidos tratan sobre el manejo del dinero y de cómo funciona el sistema económico. Puedes obtener conocimiento para crear unos ingresos sólidos mediante la creación de activos. Este libro es básico para todo aquel que quiera emprendedor su propio negocio o proyecto, ya que el manejo de las finanzas es fundamental en cada ser humano, ya que vivimos en un sistema capitalista. No se trata de ser rico o de que el dinero sea el centro de tu vida, se trata de usar bien, ahorrar y no malgastar tu dinero, así tendrás una vida más estable.

Padre rico, Padre pobre, El cuadrante del flujo del dinero.

Eckhart Tolle. Es un escritor alemán que en 2008 fue reconocido por la revista New York Times como el autor espiritual más influyente en Estados Unidos. En 2011, la Watkins Review le otorgo el nombre del autor espiritual más popular del país. Sus libros tratan el tema de la existencia humana como un viaje mágico y profundo, por el que debemos identificar al ego que es nuestro enemigo interior. Y al verdadero YO, el cual vive en el presente, y no se deja llevar por la ilusión del pasado el futuro. Sin duda, sus obras deben ser básicas para tu crecimiento personal y que puedas encontrar tu verdadero sentido, podrás vivir una vida más plena con estas increíbles obras.

El poder del AHORA, El silencio habla.

-Stephen Covey. Fue un licenciado, escritor, conferencista, religioso y profesor estadounidense conocido por ser el autor del libro que super ventas: Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Sus obras tratan de cómo ser la mejor versión que puedas alcanzar de ti mismo, transformarte en la persona que sueñas ser, pero para ello te da unos consejos de como poder controlar tu mente cuando esos sentimientos de dejadez o tristeza imperen en tu mente. Todo aquello que anhelas tener puedes conseguirlo si te entrenas para ello. El libro incita a ser activo y constante con las práctica tanto mental y física. Para dar el cien por cien de ti, debes estar sano fuera y dentro. Completamente recomendable este autor y sus más preciadas obras.

Los siete hábitos de las personas altamente efectivas.

-Wayne Dyer. Fue un psicólogo escritor de libros de autoayuda estadounidense. Su libro el poder de la intención, fue un éxito ya que abarca temas de cómo podemos aprovechar esa energía que nos provee el universo para alinearla con nuestros deseos. Habla sobre armonía, la paz interior, sobre como mediante la felicidad podemos alcanzar nuestras metas más lejanas. Si gracias a la fuerza universidad es que podemos construir nuestra vida, las circunstancias, a nuestro círculo social, oportunidades y en definitiva, magia. Su obra es muy hermosa edificante, te ayuda a ver un mundo más positivo y creador.

.

-Dale Carnegie. Fue un empresario y escritor estadounidense de libros de autoayuda. Su obra más destacada fue Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, fue califica como brillante por muchos ya otros motivadores. Esta obra tan importante, trata de cómo podemos abrir nuestra para mente cuando hablamos con otros seres humanos y tratarlos con más asertividad y cautela, ya que cada persona es como es por un porqué. Nos transmite el mensaje de profundizar y no prejuzgar a las personas, cuando tengamos momentos de conflictos. Nos enseña a que cada mente interpreta las cosas de una forma, y por ello debemos descubrir esa razón, así es como haremos mejor este mundo. Desarrollaras muchas cualidades el leer este libro.

Obras destacadas : Cómo ganar amigos e influir sobre las personas.

-John C. Maxwell. Es un autor, coach y conferencista que ha escrito más de 89 libros y se centran principalmente en cómo desarrollar nuestro liderazgo. Sus libros han vendido millones de copias, algunos son best sellers del New York Tomes. Este gran escritor nos aporta la esencia de ser un líder en todas y cada una de sus obras junto a hermosas citas. Podemos decir que es un gran maestro del liderazgo y que sin duda nos dará soplos de vida para nuestra vida. Él cita: “liderar significa servir.” No te pierdas los libros de este autor, cambiará completamente tu paradigma.

Obras destacadas : Desarrolle el líder que está en usted.

-Miguel Ángel Ruiz Macías. Es un autor mexicano de textos espirituales de la New Age, que está influido por Carlos Castaneda. Sus obras tratan de cómo vivir de una forma más tranquila y en paz contigo mismo y tu entorno. Afirma que tal y como nos sentimos, es lo que reflejamos a los demás. Hay unos acuerdos los cuales te enseñan “leyes” para poder tener más éxito con las relacionas sociales, y que te ayudarán a no encerrarte dentro de ti mismo, o dar a pie a suposiciones. Nos ayudará a controlar nuestras emociones, y sentir una nueva vibración.

Obras destacadas : Los cuatro acuerdos: Un libro de sabiduría tolteca.

Y con esto cierro este artículo, espero que estos autores y libros puedan serte de gran ayuda y te decidas a leer por lo menos alguno de los que he mencionado. No te arrepentirás de ello.

