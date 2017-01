Si tiene un problema en el Perú, un incendio es la solución

4365 1

Ojo con esto no quiero asegurar que todos tengan esta percepción, hay mucha gente que todavía se deja arrastrar por el río amarillo llamado prensa basura o televisión basura.

Hay personas que priorizan la basura como alimento a su distracción y son felices, si no les das eso entonces no podrían satisfacerse solo con un pequeño incendio y quizás menos importarles shipibos infelices.

Carlos Cacho hace un Re-tweet: "No mejoran su vida y encima se llenan de hijos sin importarles las condiciones en las q viven y luego los mandan a pedir plata a las calles".

Esto fue tomando por muchos como ofensivo, si es verdad o no puede ser subjetivo pero es importante escuchar y reflexionar.

Phillip Butters hace una reflexión sobre el tema y asegura lo siguiente: "... Tu no naciste en Lima, tu te haz venido de otro lugar acá ¿a qué? es como que vayan limeños allá a Ucayali, yo no me puedo ir con un grupo de amigos y agarrarme un local en Ucayali o en Pucallpa..."

Manejar la sociedad peruana se ha vuelto tarea un poco más difícil pero si encuentras en punto puedes hacerlo fácil. El trome en su versión 5 y 6 de noviembre nos regaló una boda de una persona de baja estatura dos días seguidos, dejando en caratula pequeña otros sucesos que para ellos es de poca importancia.

El blogger Luis Torres hace una crítica respecto a este tema: "Trome se pone necio y por segundo día consecutivo reduce el sufrimiento de Cantagallo. Para ser sincero esperaba que hoy se reivindique. Nada más lejos de la ilusión.

El diario salió muy conchudo con un rostro descarado y hasta insultante se duplicó pobremente en el tema del enano, una verdadera radiografía de la prensa más miserable.

Dos portadas seguidas de un tema intrascendente nos revelan ciertas cosas que no deben imitar ningún estudiante de periodismo.

Lo primero es el componente ético.

Me comentaban en el post anterior que esto pasa por un tema de ventas. Creo que el tema del incendio hasta generaría más ventas, igual vende como pan caliente - como ellos se ufanan, entonces pasa por un tema ético. Cruel, inhumano. Cachoso y brutal, todo indica que es el tratamiento corporativo de su dirección.

La importancia de la noticia en primera plana que merece Cantagallo desnuda a Trome, el tema del enano es un encargo de la alta dirección, de otra manera no se explica. Esta edición del domingo no tiene siquiera un asomo periodístico, no aparece tampoco su acostumbrada entrevista de los domingos.

En Trome han apretado el botón del piloto automático porque el sensacionalismo siempre paga y puede borrar cualquier intento de reflexión de la problemática de Cantagallo, que jala irremediablemente al alcalde Castañeda a la oscuridad de su gestión discriminadora y de sabotaje. Sus historias de vida, las lecciones para la población, el terreno vendido y prometido por parte de la Municipalidad, va mucho más allá y es por eso que el periodismo puede ser el oficio más humano, pero también, y es el caso, el más miserable.

Pudieron abrir el tema de Cantagallo en un especial dominical, con páginas adicionales y con una portada en toda la hoja (prescindiendo de la contra). Una cobertura que afirmara la vena periodística del caso. Nada.

El segundo punto es la información tendenciosa mezquina. Fíjense el contenido que levantan en un recuadro izquierdo y pequeño de la noticia del incendio. Comienza con un "Shipibos se niegan a dejar el lugar".

Es decir "se niegan". Sinónimo de "tercos", "irracionales", como si todo dependiera de las decisiones de la comunidad shipiba - koniba. Una parte del problema. El ojo del cíclope. Se llama realidad sesgada. Alucinante.

Pudieron hacerlo mejor: "Shipibos no tienen a dónde ir porque Municipalidad vendió el terreno". Y ya está.

Pero para eso ya sería cambiar de diario, o agregar algo de dinero.

Sabemos que hay miserables por todos lados, ahogándose en el tintero, pero nunca tan irresponsables para ocultar la verdad a todos los peruanos."

Portada del Trome ese día:

En vista que muchos compartieron la publicación y otros medios hicieron lo mismo, Solidaridad Nacional se manifiesto con el siguiente comunicado:

¿Que pasará después?

Algunos vaticinan un gran terremoto de grado 9.9, ya que los incendios ya pasaron de moda, y la moda de ahora es poner 23 horas en el día a un hombre (De la Farándula Peruana) siendo injuriado por su ex pareja, que es conductora de televisión a la fuerza y donde las personas en las pantallas son mujeres golpeadas para capturar la atención de una fuerza persuasiva en las féminas. Estoy en contra de la violencia en general, porque la violencia como tal es lo mismo para un niño, anciano, mujer, hombre, animal, etc.

Pero lucrar con la publicidad gracias a esto, si es asqueroso, es generar más odio, y el odio es tan cruel como la violencia física misma.

Comentar no cuesta nada y compartir tampoco.

En este artículo: Si tiene un problema en el peru el uncendio es la solucion |

Fuente: > Mike