Sé más valioso para el mercado laboral Jim Rohn

Aumenta tu valor ante el mercado laboral – Jim Rohn

Tu valor determina tus ingresos

Uno de los discursos más memorables de Jim Rohn, es el cual nos enseña a cómo aumentar nuestro valor en el mercado, potenciando nuestro intelecto y dones. El discurso cita lo siguiente:

“Si trabajan duro en su desarrollo personal serán más valiosos para el mercado. Les aseguro que sus ingresos cambiarán radicalmente. La economía es el valor menos importante que incorporarán en su patrimonio si empiezan a trabajar más duro en ustedes mismos, que en sus empleos.

· Trabajen duro en ustedes mismos y desarrollen habilidades.

· Trabajen duro en ustedes mismos y desarrollen cualidades.

· Las cosas necesarias para ser más valiosos para el mercado.

· Ascensos, sin problemas.

· Ser más valioso para la compañía. Eso también sin problemas.

· Dinero, sin problemas.

· Economía sin problemas.

· Futuro, sin problemas.

Si concentran TODOS sus esfuerzos en ustedes mismos.

No esperen cambios FUERA. No traten de cambiar la semilla, ni el suelo. No cambien el sol, no cambien la lluvia. No cambien el orden de las estaciones. Hagan milagros con todo lo que haya disponible y empiecen a trabajar por dentro. En filosofía, en su actitud. Trabajen en su personalidad, en su lenguaje. Trabajen el don de la comunicación, en sus habilidades.

Si emprendes esos cambios personales les aseguró que toda su vida cambiará para ustedes.”

Entre sus libros más destacados se encuentran:

También se pueden encontrar en formato audio.

Frases célebres de Jim Rohn:

“La motivación es lo que te ayuda a empezar. El hábito te mantiene firme en tu camino.”

“Si no te gusta donde estás, MUÉVETE. No eres un árbol.”

“El éxito consiste en hacer cosas ordinarias, de manera extraordinaria.”

“El éxito no es algo que encontramos. Es algo que atraemos en consecuencia de quien nos convertimos.”

“Combina tus conocimientos. Nadie es más inteligente que todos los demás juntos.”

“Dale la Bienvenida a la GRANDEZA.”

“Toma la decisión de pensar lo mejor de los demás.”

“Toma la decisión de creer en los demás.”

“¡Alegra a las personas!. No las desanimes.”

“No te arrepientas.”

“No existen los límites.”

“Sé entusiasta.”

“Desarrolla la habilidad de descubrir las habilidades de otros.”

“Ayuda a los demás… Sé amable.”

“Ayuda a otros… Haz lo correcto.”

“Ayuda a otros… Sé comprensivo.”

“Ayuda a otros… Crea GANADORES.”

“Quita tu ego del medio.”

“Reemplaza ‘yo’ por ‘nosotros’.”

“Inspira a alguien a ser LO MEJOR QUE PUEDE LLEGAR A SER.”

“Piensa como una Persona de Acción, y actúa como una persona de pensamiento.”

“Asume un compromiso con algo más GRANDE que tú mismo.”

“Actúa como si lo que haces hiciera la diferencia. ¡Realmente lo hace!”

“¡Adelante!”

“¡Desata una epidemia de entusiasmo!”

“Arroja tu corazón sobre la mesa, y tu cuerpo lo seguirá.”

“No pierdas tu tiempo esperando la inspiración. ¡Comienza y la inspiración llegará!”

“Mantente firme a tu misión.”

“No dejes que nada opaque tus sueños.”

“Nunca confundas consejo con CONOCIMIENTO.”

“Nunca persigas una mentira.”

“Nunca te rías de los sueños de los demás.”

“No aceptes nunca ninguna excusa.”

“Desarrolla la habilidad de tolerar las fallas.”

“Cumple tus promesas.”

“Nunca mates una Idea.”

“Sé leal.”

“Destina mucho tiempo a MEJORARTE a ti mismo. Destina poco o nada de tiempo a criticar.”

“Crea una atmósfera de perdón.”

“Aprende a decir NO a lo bueno. Para que aprendas decir SI a lo excelente.”

“Sé poco popular cuando sea necesario.”

“No sientas vergüenza de lo que crees.”

“La mayoría vive una vida pequeña. ¡PERO TÚ NO!”

“Deja que otros lloren por heridas pequeñas. ¡PERO TÚ NO!”

“Deja que los demás abandonen su FUTURO a manos de otros. ¡PERO TÚ NO!”

“No tengas miedo a SOÑAR. Ten miedo de No Hacerlo.”

