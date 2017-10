Memes, frases y chistes de domingo

Por: Mike L.

Las frases

Pepe Mujica nos deja una frase interesante.

"No sientas vergüenza de usar la misma ropa, no tener un gran celular o andar en un auto viejo. Vergüenza es aparentar algo que no eres."

"Cuando llevas el sol por dentro, no importa si afuera llueve." (Anónimo)

"Quita poder a todo lo que te perturbe si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida."

No es de la, apariencia es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase.

Créditos: @evelinhts1

Fuente: > Mike L.