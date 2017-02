Esto hará que te enamores

Por: Valeria Chuquimez

Fue en 1997 cuando el investigador de psicología social, Arthur Aron, a cargo del Laboratorio de Relaciones Interpersonales de Stony Brook University publicó un artículo en el que trataba de explicar que era lo que hace que las personas se enamoren, de este estudio se dio a conocer un experimento que permitiría comprobar que es posible crear situaciones para generar una cercanía interpersonal.

Para la realización del experimento se requirió de una serie de parejas heterosexuales y lo único que tenían que hacer era contestarse mutuamente una lista de 36 preguntas, al final del cuestionario deberían mirarse a los ojos durante 4 minutos. Y efectivamente todos los participantes afirmaron sentirse mas cercanos a sus parejas luego de haber respondido el cuestionario, incluso una de las parejas decidieron casarse a los 6 meses de haber participado en el experimento, invitando a todo el equipo de laboratorio.

¿CÓMO ES ESTO POSIBLE?

Pues según la académica Mandy Catron, quien comprobó la eficacia del experimento en carne propia declaró que las preguntas empiezan siendo generales, pero poco a poco se vuelven mas intimas, lo que permite crear una confianza rápida ya que al responder estas preguntas personales te involucras mas con tu pareja.

“Comenzaron de forma inocua: “¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué manera?” Y “¿Cuándo fue la última vez que cantaste para ti mismo? ¿y para alguien más? ” Pero rápidamente se convirtieron en un sondeo. En respuesta a la pregunta, “nombra tres cosas que tú y tu pareja parecieran tener en común”, me miró y me dijo: “yo creo que ambos estamos interesados en el otro.” Sonreí y bebí de mi cerveza mientras él decía las otras dos cosas que podríamos tener en común, luego me olvidé rápidamente.

Intercambiamos historias acerca de la última vez que habíamos llorado, y confesamos qué cosa nos gustaría preguntarle a un adivino. También explicamos la relación que teníamos con nuestras madres. Las preguntas me recordaron el infame experimento de la rana en ebullición, en el cual la rana no siente el agua caliente hasta que ya es demasiado tarde. En el caso de nosotros, el nivel de vulnerabilidad de las preguntas aumentaba gradualmente, y no me di cuenta que había entrado en territorio íntimo hasta que ya estábamos allí, un proceso que normalmente puede llevar semanas o meses.” Fueron las palabras de Mandy luego de realizar el experimento con un amigo de la universidad de quien terminó enamorándose.

¿CURIOSIDAD? BUENO AQUÍ ESTAN LAS PREGUNTAS:

Serie 1

1. ¿Dada la elección de cualquiera en el mundo, a quien preferirías tener de invitado a cenar?

2. ¿Te gustaría ser famoso? ¿En qué sentido?

3. ¿Antes de hacer un llamado telefónico, ensayas lo que vas a decir? ¿Por qué?

4. ¿Qué constituiría un día “perfecto” para ti?

5. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste para ti misma? ¿Y para alguien más?

6. Si fueras capaz de vivir hasta los 90 años y retener o la mente o el cuerpo de una persona de 30 años durante los últimos 60 años de tu vida, ¿qué preferirías?

7. ¿Tienes alguna corazonada secreta de cómo crees que morirás?

8. Nombra tres cosas que tú y tu pareja parecieran tener en común

9. ¿Por qué cosa de tu vida te sientes más agradecida?

10. Si pudieras cambiar cualquier cosa de la forma en la que te criaron, ¿qué sería?

11. Tómate cuatro minutos y cuéntale a tu pareja la historia de tu vida con tanto detalle como puedas.

12. Si pudieras despertar mañana habiendo obtenido cualquier cualidad o habilidad, ¿cuál sería?

Serie 2

13. Si una bola de cristal pudiese decirte la verdad sobre ti misma, tu vida, el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué querrías saber?

14. ¿Hay algo con lo cual has estado soñando hacer durante largo tiempo? ¿por qué no lo has hecho?

15. ¿Cuál es el logro más grande de tu vida?

16. ¿Qué es lo que más valoras en una amistad?

17. ¿Cuál es tu recuerdo más atesorado?

18. ¿Cuál es tu recuerdo más terrible?

19. Si supieras que vas a morir repentinamente dentro de un año, ¿cambiarías alguna cosa de la forma en la que vives? ¿por qué?

20. ¿Qué significa la amistad para ti?

21. ¿Qué roles juegan el amor y la afección en tu vida?

22. Compartir alternadamente alguna cosa que consideres como característica positiva de tu pareja. Compartir un total de 5 ítems.

23. ¿Qué tan cercana y cariñosa es tu familia? ¿Sientes que tu infancia fue más feliz que la de la mayoría de la gente?

24. ¿Cómo te sientes acerca de la relación que tienes con tu madre?

Serie 3

25. Haz tres declaraciones verdaderas como “nosotros”. Por ejemplo, “Nosotros ambos sentimos en este cuarto que…”

26. Completa esta oración: “Me gustaría tener a alguien con quien compartir que…”

27. Si fueses a convertirte en un amigo cercano de tu pareja, por favor comparte qué sería importante que ella o él supiera.

28. Cuéntale a tu pareja qué te gusta de él o ella; sé muy honesta todo el tiempo, diciendo cosas que quizás no le dirías a una persona que conociste recién.

29. Comparte con tu pareja un momento vergonzoso de tu vida.

30. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en frente de otra persona? ¿Y tú solo?

31. Dile a tu pareja algo que ya te guste de él o ella.

32. ¿Qué cosa, si es que hay algo, es demasiado seria como para bromear con ello?

33. Si fueras a morir esta tarde sin la oportunidad de comunicarte con alguien, ¿qué sería de los que más te arrepientes de no haberle dicho a alguien? ¿por qué no se lo has dicho aún?

34. Tu casa, con todo lo que posees, se incendia. Después de haber salvado a la gente que quieres y tus mascotas, tienes tiempo para hacer una última corrida, rescatar un item y volver a salvo. ¿Qué sería? ¿Por qué?

35. De todas las personas en tu familia, ¿la muerte de quién te afectaría más? ¿Por qué?

36. Comparte un problema personal y pídele consejo a tu pareja de cómo él o ella lo manejarían. También, pídele a tu pareja que te refleje cómo pareces estar sintiéndote acerca del problema que escogiste.

Muchas pueden ser nuestras teorías sobre el amor, algunos los ven como una acción espontánea, otros creen que es una decisión e incluso hay quienes creen que el amor es una virtud que poseemos, sea cual sea la verdad, nunca está de más intentar algo nuevo.

