El valor de la autodisciplina

La dedicación a AUTO cultivarnos

Cómo mantener nuestra autodisciplina

-Tomar una aptitud de responsabilidad. Si bien sabemos que llevar a cabo nuestros sueños va a requerir de todo de nuestra parte, valor, constancia, esfuerzo, aprendizaje, determinación y otras muchas actitudes a desarrollar, debemos ver esto de forma positiva y tratar de mantenernos siempre inspirados y motivados.

-Busca tu auténtica pasión. Todos tenemos ese algo en la vida que nos hace despertarnos con gran energía nuestro día a día, o al menos debemos descubrirlo. Realmente esto es importante ya que las personas exitosas aman a lo que se dedican, es por ello que consiguen mantenerse constantes a lo largo del tiempo. Debes encontrar encontrar tu vocación, aquello que siente que es para lo que has nacido. Seguro lo en contratarás.

-Debes empezar poco a poco. Si quieres empezar a auto-disciplinarte, es mejor que vayas comenzando el ritmo de la actividad que vas a hacer lentamente para incluirla en tu horario. Esto funciona para cualquier cosa en la vida, desde aprender a tocar un instrumento hasta sacarse una carrera universitaria. Una vez traces tu meta, puedes integrar progresivamente tu nueva ocupación. No te presiones.

-No pares de tomar acción. Todos los días, sin dejar de ser constantes, si realmente queremos llegar a conseguir todo lo que nos proponemos debemos crear un hábito de aquello que queremos perfeccionar. Esto es lo que nos convertirá en esa persona que ambicionamos ser. La acción es aquello que forja los pilares sólidos de nuestro éxito. Nunca dejes de avanzar.

-Minimiza las distracciones. Hoy en día con la tecnología e Internet, tenemos una gran cantidad de programas y series con los cuales distraernos y perder el tiempo, sin darnos cuenta. Por ello, debes crearte un horario y mantenerte fiel al mismo. Dedicar sus horas a tu proyecto, y después recompensarte a ti mismo con algún programa que te guste, puede ser también válido. Ya que no se trata de dejar lo que nos gusta, sino de priorizar aquello que nos aportará y ocupar menos tiempo en aquello que no nos servirá mucho.

-Motívate siempre que puedas. Jim Rohn decía esto acerca de la motivación: “La motivación te hace empezar, más es la constancia la que te hace avanzar.” Por tanto, mantenerse motivado con soñar no es una mala idea o algo con lo que no podamos contar. Tienes que soñar todos los días, es lo que te mantendrá vivo. La energía que usamos para visualizar lo que queremos es la que nos hace mantenernos activos y positivos para enfrentar nuevos retos. Por tanto, no te prives de soñar despierto.

-Sigue constantemente evolucionando. Cuando logres alcanzar un objetivo, ve a por otro, el mundo requiere que sigamos creciendo para poder desarrollar cada vez más. Ya que la vida se mueve por la acción, tú también debes mantenerte en constante estado de aprendizaje. Esto no solo nos ayudará a un nivel, como el personal, sino se reflejerá en todos los aspectos de la vida, como la familia o las relaciones de pareja, amistades o relaciones laborales. Tenemos dentro de nosotros un enorme que debemos de descrubir toda la vida.

Espero te haya resultado interesante este artículo, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios que serán siempre bienvenidos.