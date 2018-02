La gente rota guarda pedazos de vida que necesita sanar

La Lechuza

Uno primero tiene que curarse...

Dejen de mentirle a la gente que está rota, que todos sabemos que a nadie deja de sangrarle la herida de un momento a otro.

La gente pide magia para que no duela y entonces se lo cree, después los vez por ahí sintiendo culpa por no tener los huevos necesarios para salir a bailar y reírse a carcajadas mientras acaba de enterrar en el medio del pecho al amor de su vida.

La gente rota guarda pedazos de vida que necesita sanar, necesitan abrazos que se acomoden como mantas capaces de apretarles bien los cuerpos hasta que deje de doler la herida, tienen que sanar, están lastimados no son tontos, no necesitan escuchar lo que están tratando de hacer y no pueden , a veces no se puede , la vida a veces duele , las pérdidas , los desengaños, los desencuentros , los abandonos , las decepciones, los sueños frustrados, las promesas incumplidas, duele, todo eso duele.

Entonces antes de hacer cualquier otra cosa, tienen que sanar y para sanar hay que saber frenar... Mirar lo que nos sacudió el cuerpo y frenar para ver, para entender para reconstruir, también muchas veces para terminar de destruir...

Córtenla con esas tonterías de que no se anima no es valiente, dejen de molestar a la gente que está haciendo su duelo , que se está encontrado con su pena , con su soledad y sus vacíos... Porque para salir a bailar y disfrutar la música es necesario curarse, eso es la vida y asumirlo es un paso necesario para poder pararse cuando se pueda y como se pueda.

No apuren a la gente, dejen que se curen y después quizás sí... Con menos dolor, con la herida ya sanada y con el cuerpo liviano que hagan lo que deseen hacer, que cumplan esa cuenta pendiente, que llamen a quien tengan que llamar, perdonar a quien no pudieron perdonar.

Dejen que la gente se cure!!!

Texto:

Lorena Pronsky

Adaptación:

Andrea Risco

Fuente: > Andrea Risco (La lechuza que todo lo sabe)