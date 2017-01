Cómo vencer la tristeza

Vencer la tristeza

Cómo puedo vencer la profunda tristeza

Todos tenemos estos momentos, así que no te debes preocupar, si alguien te digo que eres una persona extraña o te deja de lado cuando necesitas una mano, unas palabras de apoyo o incluso un abrazo, primero no creo que sea una persona que valga la pena tener al lado. Las personas que te quieren te apoyarán, aunque también hay que tomar en cuenta que no en todo momento pueden estar ahí para nosotros, ya que esos están en sus propias batallas.

Entonces, realmente ¿Qué debemos hacer para poder dar un salto y tener energía? La verdad es que debes ser tú mismo quien se anime, se motive, se apoye, absolutamente todo. Porque si tú esperas a que las personas de fuera lo hagan, caerás en un terrible vacío y esto agravara tu tristeza. El sentimiento de soledad puede ser bueno o malo dependiendo de cómo lo mires, TÚ puedes ser tu maestro, tu guía, quien te saca de todas las situaciones adversas, no hay nadie mejor para ti. Aunque suene una idea muy abstracta.

Estas son los consejos que te voy a dar:

-Siéntelo y dejarlo ir. Esta frase está inspirada en una de los libros que he leído sobre espiritualidad llamado “Un nuevo mundo AHORA”, escrito por Eckhart Tolle, que nos da el mensaje que para poder vencer una emoción negativa debemos darnos cuenta y no batallar contra ella. Si sientes unas inmensas ganas de llorar, incluso por una tarde entera, HAZLO. Esto no está mal, siempre y cuando al día siguiente sientas que has descargado todo y tengas una energía renovada. Retener la tristeza nos perjudica.

“Si no lloras por tus ojos, otro órgano de tu cuerpo llorará.”

-Vence tu desánimo haciendo algo que ames. Así sea escribir, salir, ver una película con tu familia. Tienes que hacer algo que pueda proveerte energía, ya que estamos en un momento delicado de la vida. Por la misma razón debes buscar una corriente de energía positiva que puedas absorber y olvidar por un momento de todo lo demás. Es mucho mejor desconectar para volver empezar.

-La mejor terapia es la música. Si, aunque no suene políticamente correcto, tenía que poner este punto como algo importante. Porque la música tiene una gran influencia en nuestro estado de ánimo. Tú mismo lo puedes comprobar, y seguro has sentido emociones que no sientes haciendo cualquier otra cosa, como otros matices. Así que despertar de tu tristeza, con música y unos auriculares con una música bonita y relajante, pero alegre a la vez, es seguro que te sacará de ese lugar donde estas de tu mente. Porque si, la mayoría de los problemas que tenemos solo existen en nuestra mente.

-Vuela alto con tu imaginación. Aunque suene algo loco, esto es algo que siempre lo hemos hecho desde que somos unos niños. Cuando queremos algo y lo deseamos con tanta fuerza, lo tendemos a imaginar fuertemente en nuestra mente, y lo idealizamos. Esto nos produce un enorme estado de bienestar, no importa si aquello todavía no se ha cumplido, ¡debes usar tu imaginación, esto te aporta felicidad! Debes estar feliz con esta fantasía, además de traer cosas buenas, puedes disfrutar antes de tener aquello que buscas. Yo digo que es completamente necesario romper con ese mito de “tener los pies en la tierra”, ya que esto no nos aporta nada. Soñar es completamente gratuito, esto no es malo. Debes disfrutar también estos momentos.

Bueno hasta aquí algunos consejos para que puedas volver rápidamente a un estado óptimo para realizar tus actividades, ya que todos necesitamos unas palabras de apoyo aquí la tienes.

