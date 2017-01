Cómo encontrar un propósito a tu vida

Propósito en la vida

Encuentra tu motivo de vida

1921 2

Cómo encontrar tu PARA QUÉ en la vida:

Tu pasión puede tener diferentes formas de mirarse. Puedes conocerla obteniendo conocimiento de los libros. Cuando uno lee mucho, le nacen muchas ideas, aprende de muchas personas y se le ocurren muchas metas u objetivos. Así que leer libros puede ser una clave para tu búsqueda.

Encuentra personas que te inspiren. Debes tener referentes de personas que tienen aquello que tú quieres alcanzar, porque de esta forma te será más fácil reconocer que es lo que verdaderamente te estimula.

Encomiéndate a un ser superior. El poder de la intención es algo que te puede ayudar, ya que tú tienes poder en tu mente de atraer situaciones, personas y oportunidades. Así que confía en que puedes encontrar tu camino, permítete soñar despierto.

Colabora con la sociedad. Cuando una persona tiene vocación de servicio es iluminado, es inspirado para poder seguir por caminos que antes ni vislumbraba. Debes aportar algo a los demás para que puedas recibir lo mismo. No hay nada más gratificante que ayudar.

Así que persevera para encontrar aquello que te apasiona, no desfallezcas . Aunque haya la tentación de tan solo encontrar un trabajo en el cual refugiarte pero que no disfrutas. Eso no es vida, a esta vida vinimos a disfrutar no a sobrevivir. A esta vida venimos a disfrutar y compartir con los demás nuestra pasión, no solo para beneficio propio, sino para beneficio de miles.

Encuentra tu pasión. Cuando haces algo con pasión, el dinero llega .

Si nunca hablas de tu PARA QUÉ, puede significar dos cosas: que tu para qué no sea realmente tu para qué, o que tu para qué no es lo suficientemente grande. Y si ocurre esto, navegarás por los ríos donde tantas personas mediocres navegan, las cuales se dejan arrastrar por la corriente, donde pierden la alegría por vivir y solo esperan a que alguien las recoja. Entonces pregúntate: ¿Qué reflejas cuándo hablar de té PARA QUÉ?

¿Eres de los que vierte toda su energía en la que lo escuche hablando de su para qué?

¿O cuando te preguntan por tu para qué reflejas lo siguiente?

1.”No tengo idea de para qué vine a este mundo.”

2.”Tengo mi para qué claro pero tengo mis dudas.”

Recuerda que una cosa es que disfrutes de tu trabajo, que te paguen bien o creas que te paguen bien, y otra muy diferente es que ese sea tu para qué. Cuando tienes tu para qué claro, se nutre de tus fortalezas, lo disfrutas, inviertes en el y sobre todo es la motivación 10 de tu vida. Cuando suceda esto que no te extrañe el volverte rico. Que no te extrañe que empieces a ver los lunes como tu día favorito de la semana.

Desarrollando mi para qué, mi familia estará bien .

Desarrollando mí para qué conseguiré Libertad Financiera .

Desarrollando mi para qué tendré tiempo para viajar por el mundo .

Desarrollando mi para qué podré ayudar a miles de personas que lo necesitan .

¿Cómo hablamos de nuestro para qué?

Nuestro para qué debe ser nuestra obsesión, ¿pero eso no es malo? Hay cosas en la vida que hay que hacer demasiado, así que obsesiónate.

La historia solo recuerda a los obsesivos.

La historia solo recuerda a las personas que fueron capaces de Recorrer esa Milla Extra.

Espero te haya resultado interesante este artículo, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios que serán siempre bienvenidos.

En este artículo: Paisajes |