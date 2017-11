¿Chica perezosa? Las posturas sexuales más cómodas

Todas tenemos de vez en cuando un día perezoso, de esos que

Todas tenemos de vez en cuando un día perezoso, de esos que no tenemos ganas de salir de la cama ni de hacer nada que suponga un esfuerzo físico o mental. Y a veces ocurre que, aunque estamos cachondas como las escorts de lima en skokka, la chica perezosa que llevamos dentro nos puede y no nos apetece lo mas mínimo mover un brazo para conseguir que el sexo ocurra. ¿Qué hacer en estos casos? Muy fácil, llamar a tu ligue más complaciente y pedirle practicar una de las posturas sexuales más cómodas que existen para nosotras.

Bien sea porque tienes un día tonto o porque eres una chica perezosa en toda regla, de esas que ni se plantean ir andando a por el pan, te vendrá genial conocer las posturas sexuales más cómodas que he podido probar y comprobar como insuperables. Apúntatelas y prepárate para una sesión de mimos sin precedentes:

1. Sexo oral. Tanto darlo como recibirlo es mucho menos esfuerzo que la mayoría de posturas sexuales, pero como estamos hablando de ser una chica perezosa de campeonato y querer mimos al máximo… ¡que te lo haga él a ti todo! Tumbada en la cama, puedes poner un cojín bajo tus caderas para ponérselo un poco más fácil, ¡y a disfrutar!

2. El misionero. La postura clásica por excelencia es la más popular por algo: nosotras solo tenemos que dejarnos hacer y, como mucho, apretarle un poco el culo. A mí también me gusta llamarla “la estrella de mar”, porque puedes abrir todas las extremidades y simplemente… ¡dejarte querer!

3. El perrito. Pero, para hacerla cómoda al máximo, puedes recostar sobre la cama cabeza, pecho y brazos. Vamos, básicamente dejar el culo en pompa para que él haga lo suyo. También puedes pedirle que te acaricie el clítoris al mismo tiempo con una mano, e incluso que te haga un cunnilingus un rato: la cuestión es que llegues al orgasmo sin hacer nada de nada. Esta la recomiendo para una chica perezosa con un ligue muy complaciente, y es que si le gusta hacer todo esto, ¡debes llamarle a diario!

4. De lado. Podéis estar cara a cara o tú dándole la espalda, pero, en cualquier caso, tú solo tendrás que levantar un poco una pierna si estáis de cara. Yo recomiendo especialmente que le des la espalda y saques un poco el pompis para ponérselo más fácil, a partir de ahí, concéntrate en disfrutar y estar bien cómoda.

Como verás, estas posturas son tan cómodas que podrías quedarte dormida, ¡pero no lo hagas! Ser una chica perezosa no significa no disfrutar de buen sexo, así que no te prives.

Y a ti, ¿qué posturas te gustan más? ????