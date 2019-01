Carta de agradecimiento y despedida de 5to año de secundaria.

“Educar la mente, sin educar el corazón, no es educar en absoluto”. Aristóteles.

Bienvenida:

Es para mí un gran privilegio el encontrarme hoy aquí, con todos ustedes. Autoridades administrativas, invitados especiales, admirables maestros y maestras, adorables padres de familias, alumnos y alumnas, público en general sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a ésta solemne clausura de 5to año de secundaria de 2018, hoy con mil emociones festejamos nuestra amada e histórica graduación, es un orgullo contar con la dorada presencia de cada uno de ustedes.

Agradecimiento:

“Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo”. William Arthur Ward

Nuestro eterno agradecimiento es para el creador del Universo Dios, gracias por la gracia de concedernos nuestra preciada e inigualable existencia, padres de familias mil gracias por conducirnos por el luminoso camino de la educación, les agradecemos infinitamente por el apoyo incondicional, de forma personal agradezco genuinamente al cielo de mis días, a la estrella de mi vida, ella es mi apreciable Madre que siempre ha estado amorosamente a mi lado, gracias por tu fiel cariño.

Mil gracias a todo el personal administrativo de ésta encantadora y sublime institución educativa. Nuestra más sincera gratitud para quienes nos han conducido por el ideal camino de la enseñanza, gracias maestros/as por demostrarnos la belleza del aprendizaje, gracias por ayudarnos ha adquirir, invaluable conocimientos, gracias por ayudarnos ha explorar nuestras incontables habilidades, gracias por inculcarnos los preciados colores de los radiantes principios y valores… Gracias para todo el personal que trabaja en limpieza y seguridad ustedes también son parte de nuestro triunfo.

Dedicatoria:

Con singular orgullo dedicamos nuestro éxito de graduación a nuestros padres, que con suma dedicación e incomparable empeño nos han brindado el mágico y encantador apoyo, hoy somos resplandeciente por la entrega leal que nos han obsequiado.

Con insigne afecto y formidable cariño dedicamos nuestro logro a todos los docentes que nos han impartido el enriquecedor conocimiento que ellos han obtenido a través de los años, felicidades para todos ustedes maestros, son el fulgor que en nuestra vida nunca dejará de brillar.

Dedicamos nuestro triunfo a todo el personal administrativo de este inolvidable centro educativo que llevaremos por siempre marcado en los fabulosos recuerdos de nuestro corazón.

Trayectoria:

En este preciso presente en mi mente se reproducen imágenes de todas las vivencias de éstos 11 años de estudios, y recuerdo con absoluta exactitud cada día que entraba y salía de este indescriptible colegio e (Instituto). ¡Es increíble como pasa el tiempo!, muchas veces desperdiciamos tiempo excesivo, hoy nos sentimos honrados y privilegiados, porque éstos años ha sido de mucho aprendizaje y hoy nuestro presente tiene maravillosa coherencia, gracias a todos los/as que han confiado en cada uno de nosotros.

Es la ocasión propicia para contarles la historia inspiradora de Los dos Halcones.

Un rey recibió como obsequio para el día de su cumpleaños dos pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara.

Al cabo de unos meses el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que el otro se comportaba de forma muy extraña. No se había movido de la rama donde lo dejó, desde el día en que llegó.

Al día siguiente, desde su ventana, el monarca pudo observar que el ave aún continuaba inmóvil. Como nadie sabía decirle lo que le ocurría al halcón, el rey decidió anunciar a todo el pueblo que ofrecería una recompensa, a la persona que hiciera volar al halcón.

Al día siguiente el rey se asomó de nuevo a su ventana y vio con asombro que el halcón estaba volando. ¿Quién ha hecho este milagro? Preguntó el rey, -traedlo inmediatamente a mi presencia.

Al cabo de unos minutos le presentaron a un campesino. El rey le preguntó: ¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago? El campesino un poco atemorizado por la situación, respondió tímidamente.

-Fue fácil mi rey, solo corté la rama y el halcón voló. Parece como si de pronto se diera cuenta de que tenía alas y empezó a volar.

Reflexión:

Nunca esperes que el éxito te llegue si nunca te has esforzado, el mundo es inmenso y tu vuelo depende de tus pensamientos, somos obra del creador del universo, la riqueza del universo es abundante y variada, si otros han conquistado la gloria, no creas que es por que han tenido suerte, es porque ellos se propusieron a trabajar horas extra por alcanzar lo que tanto anhelaban.

La diferencia entre el exitoso y el fracasado, es que el exitoso estudia al exitoso y el fracasado estudia al fracasado, el exitoso invierte su tiempo en lo productivo y el fracasado en lo inapropiado, si realmente quieres convertir en realidad tus ideas, tendrás que adoptar hábitos que la mayoría de la población desprecia. El que intenta nunca es perdedor, es perdedor quien nunca intenta, quien insiste e insiste por brillar grandiosamente, en el momento inesperado resplandecerá de forma extraordinaria.

Nuestra Meta:

Hoy finaliza una de nuestra metas tan deseadas “Bachillerato en Ciencia y Letras”, y también hoy iniciamos a explorar otro mundo en el cual con máximo empeño y ayuda de nuestros padres y maestros podremos acariciar dulcemente el éxito de una carrera profesional, y así poder vivir en mejores comodidades universales tanto para nosotros, como para nuestro entorno, todos los que hoy nos, estamos graduando, debemos comprometernos por persistir siempre en hacer realidad nuestra meta. “Los ideales son como las estrellas, no las alcanzamos pero iluminan nuestro camino”. Anónimo.

Si queremos vivir en viviente progreso nosotros como jóvenes, tenemos que aprovechar la oportunidad de estudiar y ser admirables profesionales y fieles emprendedores, así nos convertiremos en protagonista del desarrollo que tanto necesita nuestra Patria, soñemos en grande siempre, eso significa que tenemos que trabajar más estratégicamente de lo que comúnmente se trabaja, recuerda que “Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña.” Rubén Darío.

Despedida:

Hoy físicamente nos dividimos, me trae el recuerdo de las vacaciones y de los fines de semana, hoy cada quien escoge destinos diferentes, de todo corazón a cada uno de ustedes les deseo lo mejor del mundo, algunos quizás viajen para otra ciudad, o quizás para otro país, no importa para donde viajen. Jamás en la vida permitan que sus sueños se marchiten, luchen constantemente por alcanzarlos sin importar las circunstancias que vivan en el presente.

Mi corazón está adornado de cada sonrisa de todos ustedes que han sido diseñadores de mi éxito, maestros/as y alumnos/as sus sonrisas las llevo tatuadas en mi alma y la voz de cada uno, las tengo grabadas en mi mente.

Y me despido con ésta célebre cita del Papa Juan Pablo II. "Me voy, pero no me voy; Me voy, pero no me ausento, pues aunque me voy, de corazón me quedo".

carlosjavierjarquin2690@yahoo.es

Escritor y poeta. Lunes: 26/11/18