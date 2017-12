¿Qué tipo de piel tienes y de qué manera segura puedes saberlo?

Una limpieza diaria pero suave y un buen cuidado hidratante ayudarán a mantener su piel sana.

El cuidado de la piel es primordial en la salud.

Es importante que tengas una rutina diaria de cuidado de tu piel. Debes realizarla en las mañanas y en las noches

Solo necesita un jabón suave y un poco de papel secante, o de seda, cortado en 4 pequeños trozos. Para hacerlo, guíese por estos pasos:

Lávese el rostro con jabón y después enjuáguelo con mucha agua tibia. Al terminar, no se aplique ninguna crema o humectante y espere 3 horas.

Sujete los 4 papeles en las áreas correspondientes de su rostro, y cuente lentamente hasta 10

Para examinarlos, quite los papeles y mírelos a trasluz. Notara que habrán quedado unas pequeñas huellas en ellos.

Habitualmente se clasifica a la piel en cinco tipos: normal, grasa, seca, mixta y sensible. Sin embargo, esta clasificación no es del todo cierta hoy día. La piel normal, que se define como una piel equilibrada que funciona correctamente, es tan difícil de encontrar que podríamos considerar que casi no existe. Se trata de una piel luminosa, fina, suave, tersa y flexible, en la que no se aprecian zonas de sequedad, poros abiertos, ni otras alteraciones cutáneas como bolsas, venitas, etc. Para determinar qué tipo de piel es la suya, fíjese en estos detalles:

1. Piel seca: La piel tirante y rígida, que se pela o se escama y que tiene un aspecto apagado, estamos ante una piel seca. Suele tener manchas y en ocasiones parece más vieja de lo que realmente es, además de que se ve muy afectada por los cambios climáticos la prueba si es seca si todos los papeles están intactos, es decir, secos.

2. Piel mixta: presenta zonas de piel seca y grasa, especialmente si esta última se concentra en la frente, nariz y barbilla (zona T) la prueba si es mixta si el papel de la mejilla está seco y uno de los otros tiene un poco de grasa.

3. Piel grasa: Tiene brillo y un tacto aceitoso, poros dilatados, granitos y/o puntos negros especialmente en las aletas de la nariz, textura resbaladiza o áspera la prueba es si los papeles tienen un pequeño residuo de grasa, que incluso resulta difícil ver, su piel es normal

4. Piel sensible: puede tener característica de cualquiera de las anteriores, pero además reacciona a casi todos los productos, se irrita con las temperaturas extremas y causa irritaciones, sarpullidos y picores la prueba si es sensible si en los papelitos aparecen marcas de grasa, aunque sean débiles, con toda seguridad es de ese tipo.

