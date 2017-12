Mi primer tatuaje, consejos básicos a seguir.

Un tatuaje es una decisión para toda la vida.

Más datos

La mayoria de las personas en el mundo tiene un tatuaje, y se dice que 4 de cada 10 llevan un diseño que desea borrar.

62

Primeramente, definir que queremos hacernos, la escogencia del diseño es lo más difícil, sin duda pasaran millones de ideas por nuestra cabeza antes de definir lo más aproximado a lo que realmente queremos. Has una selección de imágenes esto te ayudara a descartar lo que no te gusta y lo que en realidad te gustaría llevar tatuado en tu cuerpo. al momento de llevárselo al artista el tendrá claro el diseño para que tengas una pieza que será la envidia de muchos.

Toma tu tiempo para investigar y escoger bien el diseño que quieres no te apresusres y hasta que no estés 100% seguro no te lo hagas. Recuerda que para tener un buen tatuaje tienes que tomar en cuenta tu color de piel y la zona donde lo ubicaras. El artista sin duda alguna te puede ayudar màs afondo en este tema. Acepta el consejo del artista. Ellos más que nadie saben cómo asesorarte en cuanto a color, tamaño y ubicación.

Ten en cuenta la ubicación, hoy en día ya no hay tanto tabúes con el tema de los tattoo pero aun se siguen viendo empresas donde los empleados no pueden llevar tatuajes visibles, no es impedimento para realizar un buen trabajo, pero son políticas de las mismas que hay que respetar.

Al momento de buscar un artista del tatuaje, hazlo con responsabilidad, pide que te muestre su portafolio, ya que eres nuevo en este campo y necesitas conocer la forma de trabajo del artista , recorre varias tiendas antes de escoger al definitivo, el tendrá el poder de hacerte una pieza hermosa o el horror que llevaras toda tu vida.

Prepárate para el dolor, siempre preguntan, que si el tatuarse duele, claro!!! Es una herida superficial y la tinta es inyectada por varias agujas que juntas forman una punta para delinear y rellenar el tattoo. Lleva contigo algo de entretenimiento, música en tu celular o algún juego que te distraiga y no te enfoques en el dolor. El dolor varía de acuerdo a las zonas, pero siempre es tolerable, si no, no hubiese tantas personas que se unen cada día a esta comunidad.

Presta atención a las recomendaciones que te dará el artista para el cuidado del tattoo, durante el proceso de curado, es de suma importancia seguir paso a paso la recomendación del artista ya que de ello depende que tu tatuaje en perfecta condiciones.

Ya curada la pieza trata de no llevarle tanto sol, usa bloqueadores, recuerda que los rayos ultravioletas, con los años aclaran un poco la tinta del tatuaje, dale los cuidados que se merece tu tatuaje y disfruta de tu obra de arte.

Fuente: > Natasha Quinonez