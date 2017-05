El futuro de la belleza se encuentra en la ciencia

Por: Valeria Chuquimez

43

Comprar dos tonos que se asemejen al de nuestra piel y mezclar los colores, también el viejo truco de mezclar la base con alguna crema humectante para el rostro de manera que quede menos espesa, o la típica técnica de comparar el color de la base con la tonalidad de nuestra piel en la muñeca antes de comprarla. Un sin fin de "técnicas" que tratan de hacer de esta dificultosa misión más simple. Sin embargo quienes han probado todos estos trucos, saben de antemano que el color del maquillaje nunca va a ser idéntico al de nuestra piel.

Por suerte para aquellos que ya habían perdido las esperanzas, la compañía estadounidense de maquillaje Lancôme ha lanzado una base maquiladora de un único color, el color exacto de la piel de cada usuario. ¿Cómo lo lograron? Obviamente de la mano de procedimientos químicos adecuadamente usados en la industria de la moda.

Xavier Vey, el presidente de la compañía Lancôme en Estados Unidos dirigió estas palabras sobre su nuevo producto “Con nuestra nueva base de maquillaje de tono personalizable – desarrollada tras una larga investigación en la emulación de los tonos de la piel – hemos construido un amplio catálogo de tonos y creando una gama virtualmente infinita. El resultado es el epítome del lujo y del servicio personalizado: el maquillaje hecho a medida”

En resumen: La compañía de maquillaje estadounidense Lancôme ha logrado desarrollar una tecnología que “escanea” el tono exacto de tu piel, para luego crear una base de maquillaje para el rostro personalizada, creada con el color exacto de la piel de cada cliente que la solicite. El nombre del producto es Le Teint Particulier.

¿CÓMO ES ESTO POSIBLE?

El procedimiento para obtener una base personalizada es el siguiente:

En primer lugar se realiza una sesión junto a una asesora de belleza de compañía Lancôme en donde se realizara el diagnostico del color de la piel, para esto se escanea el tono de piel del cliente, luego se toman 3 fotografías que son ingresadas al sistema de la compañía para que este las procese con mayor precisión. En esta cita también podemos elegir el tipo de cobertura para nuestra base, esta puede ser alta, media o ligera.

Luego de haber identificado el tono exacto de la piel, la maquina creadora de bases realiza la mezcla necesaria entre sus 20 000 tonos para conseguir que el tono de la base y el de la piel sean el mismo. Los datos se procesan con una precisión sin precedentes. La fórmula se prepara en el mostrador. La maquina a la que hago referencia ha sido creada por la compañía Lancôme. El servicio más sofisticado y exclusivo en cosmética. Para proteger contra la oxidación y mantener la precisión del color, la tecnología personalizada está equipada con ocho bombas peristálticas que ofrecen un proceso dosificador y de mezcla hermético. La innovadora tecnología permite una cobertura, un acabado y una humectación personalizados.

La tecnología de microrelleno que se usa para la creación de la base, infunde una base líquida liviana con pigmentos de alto impacto que se deslizan fácilmente para favorecer e hidratar. Meticulosamente equilibrada con tonalidades naturales y neutras para crear un acabado perfecto similar a una segunda piel. Fórmula de larga duración que permite que la piel respire, sin aceites, parabenos ni fragancias, apta para pieles sensibles.

Al terminar de la mezcla, se le presenta el frasco a la clienta, luego se coloca una etiqueta especial con el código del tono de piel, en caso de que el cliente desee volver a adquirir la base sepa cuál es el código exacto de su base y así ya no tenga que pasar por todo el proceso de identificación de tono nuevamente.

“HA DE SER MUY CARO…”

Uno de los aspectos que debemos recalcar – y quizás el más importante- es el precio del producto, de por si cualquier cosmético que fabrique la compañía estadounidense Lancôme es relativamente caro, por lo que podríamos creer que un producto tan elaborado como este podría llegar a costar mucho más caro de lo usual. Sin embargo el precio de la base Le Teint Particulier de Lancôme es de $80, lo que vendría a costar igual a cualquier base común pero de la misma calidad. Por lo que el precio no sería un problema ya que no es “inalcanzable” o exagerado. Lo que si podría significar un problema para quienes deseen adquirir esta base sería que Le Teint Particulier actualmente solo se encuentra disponible en las tiendas de Nordstrom de Seattle, Chicago, Oak Brook, Tampa, Mission Viejo, Corte Madera, San Jose en Estados Unidos, y lamentablemente hasta el momento el equipo de Lancôme aun no ha comunicado si se pondrá a la venta o no en otras ciudades de Estados Unidos, o en otras tiendas de Nordstrom del extranjero, pero esperamos que sí.

CALIDAD DEL PRODUCTO

La compañía de Lancôme tiene renombre y prestigio a nivel mundial, por lo que la calidad del producto no debería ser cuestionable, sin embargo vale la pena recalcar que la base Le Teint Particulier no posee perfumes dañinos en su formula y es oli-free esto significa que no tiene grasas de ningún tipo (saturadas e insaturadas) que puedan dañar nuestra piel taponando los poros obstruyendo la ventilación, de manera contraria, ayuda a mantener la piel hidratada por 24 horas sin exceso de grasa o de brillo (que es muy común y molesto luego de aplicarnos la base). Es apto para todo tipo de pieles ya que no tiene componentes que puedan causar reacciones alérgicas, puesto a que ha sido probado de manera efectiva antes de salir a la venta.

¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.