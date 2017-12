Como maquillarse las cejas paso a paso

Las cejas son el contorno de nuestros ojos, así que no exageres con el color aplicado.

Unas lindas cejas resaltaran tu rostro siempre.

Más datos

Para un acabado más natural, utiliza sombra de ojos color marrón mate para maquillarlas

Existe diversas formas de maquillarse las cejas pero como siempre podemos conseguir varias técnicas que quede mejor que otras, es decir, en que las cejas se vean más naturales y que te den un aspecto limpio y prolijo . Teniendo ya limpia y depilada las cejas, con este procedimiento será sencillo. Por eso vamos a concentrarnos en como maquillar fácilmente tus cejas paso por paso

Paso 1 si tienes algunos pelitos que alteran la forma que deseas, lo recomendable es que te hagas una depilación, pero también toma en cuenta que las cejas pobladas son hermosas, por eso recurrimos de esta depilación pero no es quedarte sin ellas, es decir, que las cejas queden demasiado delgada.

Paso 2 no todas las mujeres necesitan maquillarse las cejas, por ejemplo, si las tuyas son lo suficiente poblada y llegan hasta donde deberían ¿Cómo puedes saber si tienes el largo adecuado? Aquí tenemos tu respuestas la parten desde una de las aletas de la nariz y acaban un poco después de tu ojo, enmarcándolo completamente, es posible que no necesites este truco pero la verdad es que no siempre tenemos esa suerte de contar con una cejas perfectas.

Paso 3 empecemos por aplicar el producto especialmente para las cejas puedes escoger por dos versiones en sombras o lápiz y es importante al momento de elegir que sean dos tonos más que el de tu cabello si es oscuro y dos tonos menos si es muy claro como por ejemplo rubio o rojizo

Paso 4 es importante tener un peine especial de cejas para dejarla completamente derecha y listas para maquillar. También es recomendable tener un pincel con las cerdas en diagonal con esto aplicaremos el maquillaje.

Paso 5 si escoge el lápiz para cejas se aplica solo por la parte de abajo es decir, seguiremos la líneas de nuestra cejas hasta el arco de la ceja que viene siendo la parte más alta haciéndolo de forma mas delicada. Si notas que tras la primera necesita mas aplicación traza otra línea y repite el proceso

Paso 6 si prefiere la sombra aplica con el pincel especial en el sentido del crecimiento del pelo tratando de rellenar esos pequeños espacios blancos y dar forma a la ceja para que luzca radiante. Es importante que evites sombras negras para pintar tus cejas pues da un toque exagerado. Recuerda no excederte con el producto.

Fuente: > Natasha Quinonez