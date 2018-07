3 Ingredientes para Uñas Fuertes

Endurecedor de Uñas

Uñas firmes y fuertes, te lo enseño fácilmente.

Fácil y rápido unas Uñas impresionantemente fuertes.

Si es muy fácil y muy rápido y te lo puedo contar en pocas líneas, los Poderosos Productos Naturales, que hasta se encuentran al alcance de todos nosotros, pero que a veces por desconocimiento, por falta de atención o simple despiste, no ponemos en practica, los consejos que nos han regalado por mucho tiempo nuestros familiares mas adultos, es hora de rescatar todas estas enseñanzas, que se complementan con la tecnología y con las investigaciones científicas que lo corroboran, pero primero veamos qué efecto podemos tener en nuestras uñas, utilizando ajo y limón.

Sabemos de toda la vida… Si, sabemos, que el ajo es un antibiótico natural, que fortalece nuestra salud, si lo consumimos regularmente, sin embargo, en las uñas, ¿podías saberlo?

Veamos pues de que se trata.

De verdad, que no tenía idea, por eso te lo cuento, el ajo posee una función de regulador de las capas de las uñas, lo que hace que se compacten y no se dispersen, precisamente permitiendo que las uñas puedan tener muchas más capas, compactas y firmes, convirtiéndolas en más duras, lo que hace que no sean tan blandas y por ende se resquebrajen y corten con facilidad. Además su acción fungicida, hace desaparecer los hongos y los previene.

Además combinado con el limón, que es un astringente natural, que es un fortalecedor de la cutícula, aportando vitamina C a este preparado casero que dejará tus uñas con una hermosa, brillante y endurecida capa.

Pero a ver cuál es el tercer ingrediente, bueno estamos a punto de develarlo, y es que este ingrediente es el yodo blanco. Sí, estamos de acuerdo que este ingrediente es un poco extraño, pero con el yodo blanco podrás lograr tener unas uñas bien fortalecidas, largas y más bonitas para luego aplicar tu esmalte habitual.

A ver cuáles son los Ingredientes

Ahora bien, para este Fortalecedor de Uñas necesitaras:

8 Gotas de Jugo de Limón.

5 Gotas de Yodo Blanco.

Prepáralo con sumo cuidado y mucho amor...

Debes mezclar todos los ingredientes en el frasco de brillos transparente.

Importantísimo debes ser constante y consecuente con el tratamiento para endurecer las uñas, porque la manera de usarlo es de la siguiente forma:

Aplicando esté preparado, sobre las uñas durante 15 días, una capa diaria, o sea, que en el día 15 tendrás 15 capas de este preparado en tus uñas. Debes ser constante, sabes de sobra que los hábitos se forjan con la persistencia y si quieres ver resultados favorables, debes a empezar a concentrarte en la meta y estos quince días pueden darte los mejores resultados.

Algunos Consejos para ti...

Si me permites un consejo mas, es muy favorable que este tratamiento, lo hagas con sumo cuidado, concentrándote en que vas a obtener los resultados que te has planteado, ademas de ser posible realízalo por las noches, ya que como el preparado tiene un olor fuerte, mientras duermes no lo sentirás tanto.

En la mañana límpiate las manos y las uñas con tu jabón habitual y colócate algunas gotas tu crema corporal de preferencia o si tienes de manos mejor, también puedes complementar las cremas adicionándoles unas gotas de aceite de oliva o de aceite esencial de lavanda, almendras o coco, y veras que los resultados se extienden a tus manos y cutículas. En las tardes puedes volver a lavarte las manos y en vez de crema utiliza Vaselina en las cutículas y dedos, te sorprenderán los resultados, tu piel estará y se notará mas Joven, Tersa y mas Suave, seguro no lo podrás creer.

Antes de aplicar una nueva capa debes limpiarte las uñas ya que has colocado crema o vaselina y esto evitará que se te adhiera la nueva capa del preparado que has realizado.

En el día 16 debes remover esté preparado endurecedor, con lo cual en el transcurso de estos 15 días y por la acción de los ingredientes, tus uñas estarán más fuertes, largas y resistentes y por supuesto estarán listas para aplicarles cualquier esmalte de tu preferencia, de ser posible que sea mate, cremoso o brillante, nunca lacrado ni con incrustaciones, para llegar a colocarte piedras u otras incrustaciones debes esperar por lo menos 1 mes ya que transcurrido este periodo las uñas ya estarán aptas para usar cualquier diseño, forma, textura y piedras que quieras colocarles a las uñas. Recuerda debes Cuidar de tus Uñas, ya que son una carta más de presentación de tu personalidad.

Fuente: > Marco Mogollón