Seamos puente de éxito.

Si todos fuéramos más aplicado en apoyar al que realmente necesita, nuestro entorno tuviera un brillo espectacular, la humanidad se ha destacado más por brillar en egoísmo que por brillar en solidaridad.

Lo mejor de la vida es servir, obviamente cuando se nos presente la oportunidad, pero muchas veces no lo hacemos, no porque no podemos sino porque no queremos, por celo.

Si fuéramos más Unidos nuestro planeta sería un cielo encantador, provoquemos admiración y así dejaremos un legado que por siempre nos recordarán, seamos protagonista de hacer y promover el arte, cultura y todo lo maravilloso de la vida.

Seamos puente de éxito para los que quieren pasar a una nueva vida, he conocido personas que me han humillado por mi estilo de escribir y sólo en el 2018, mis escritos fueron publicados en más de 12 periódicos internacionales, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Nicaragua.

Si vamos a criticar hagámoslo con ética, he conocido muchos que critican por envidia y si eso practicamos nunca saldremos de la mediocridad.

Tenemos que entender que cada ser humano tiene mil forma de vivir la vida y por supuesto existen mil formas de hacer arte, si todos aplicamos el mismo concepto de la vida, nuestra existencia sería de absoluta incoherencia,

El paraíso del universo es que es diverso.

No permitamos que las ideas mediocres de otros nos conviertan en deslumbrantes delincuentes, asesinos e irrespetuosos, como los dictadores que son maestros para inyectar lo incorrecto en las personas de sentimientos nobles.

Por siempre seamos artistas en solidaridad.

Jueves: 3/01/19

carlosjavierjarquin2690@yahoo.es

(El chico poeta)