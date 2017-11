Voleibolista Alessandra Chocano fue enterrada con homenajes en Tingo María

"Vamos a pedir justicia. No tengo la menor duda que mi hija fue violada..."

Por: Naty Quiñonez

La muerte de la adolescente, ha enlutado al deporte peruano y ha dejado al país consternado. Chocano quien es natural de la ciudad de Tingo María, esta joven promesa del voleibol peruano jugaba y era armadora del Circolo Sportivo Italiano, club que pertenece a la Liga Nacional Superior de Voleibol. Además, fue campeona sudamericana con la selección infantil en 2014-2015.

Los padres de la adolescente afirman e insisten que la muerte no fue natural y piden que se investiguen las extrañas circunstancias de su deceso, los hechos que se manejan según las primeras indagaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) es que la madrugada del domingo después de participar en una reunión de amigos en un departamento situado en el piso 18 del edificio de la cuadra 8 de la Av. 28 de Julio, en Miraflores, Alessandra a las 6:00 am fue trasladada inconsciente, luego de que uno de los jóvenes que la acompañaba pidió auxilio, hasta el hospital Casimiro Ulloa, donde desafortunadamente llegó sin vida al centro médico.

La madre de la infortunada expresó "Vamos a pedir justicia. No tengo la menor duda que mi hija fue violada", insistió la mujer, quien además comentó "Tengo una conversación con ella por Whatsapp. Ella me comentó que estaba muy agripada y le aconseje que fuera a un médico. Para mí, no es una muerte natural". Los padres buscaran asesoría legal en el Ministerio de la Mujer y lucharan hasta el final hasta que el caso sea esclarecido.

El Homenaje a la fallecida comenzó cuando el ataúd con su cuerpo fue trasladado desde su vivienda, ubicado en el distrito de Rupa Rupa, haciendo un recorrido por varios lugares de la ciudad de Tingo María. El primer lugar al que llegó fue la Institución Educativa Túpac Amaru donde estudió de pequeña. Ahí, los profesores y estudiantes rindieron un homenaje póstumo a la voleibolista. Luego se fueron hasta la Municipalidad de Tingo María, donde una multitud de vecinos y amigos acompañó a los deudos de la famosa voleibolista.

Los restos de Alessandra fueron finalmente trasladados hasta el cementerio municipal donde familiares, amigos y entre otras personas le dieron el último adiós antes de sepultar el cuerpo de una de las más grandes promesas del voleibol peruano en los últimos tiempos. La camiseta de la selección peruana que la joven vistió, cubrió su ataúd. El Club Alfa, al cual perteneció la voleibolista le hizo entrega a su madre, Martha Luz Ríos, una camiseta con el número 8, el mismo que Alessandra vistió cuando defendía los colores de este club.

