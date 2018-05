Violadores y Cadena Perpetua

Parecería que esos temas no se encuentran en nuestro vocabulario

Por: Juan Carlos Valderrama

La Comisión sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,la Convención sobre los Derechos del Niño, el protocolo facultativo a la convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños ,prostitución y la utilización de niños en pornografía ;el Congreso Peruano arribo a ciertas conclusiones como Modificar el Código Penal, El Código de Ejecución Penal y la Constitución Política del Perú.

Con atención a la sanción de delitos contra la libertad e indemnidad sexual se estableció la Imprescriptibilidad de los delitos de violación de la libertad sexual asimismo como pena privativa de la libertad la Cadena Perpetua y la improcedencia de beneficios penitenciarios, conclusión anticipada ,derecho de gracia, indulto , conmutación o redención de la pena por trabajo, estudio, semilibertad o libertad condicional.

Todo ello encuentra su motivación en una falta de protección eficaz y eficiente de un bien jurídico denominado como libertad sexual y ante sanciones insuficientes e inadecuadas y en algunos casos no razonables vale decir que la normativas no correspondían con la realidad delictiva.

La desconfianza en el sistema de justicia, en la dificultad de aportar pruebas, la estigmatización , el miedo y temor a represalias por parte del agresor y la vergüenza de ser sometidos a interrogatorios invasivos, el vinculo cercano en muchos casos con el violador, el desconocimiento sobre la prescripción de un delito, son entre otras razones para callar.

Lo cierto es que los índices de Violencia Sexual en nuestro país son uno de los mas elevados de la región y que noventa de cada cien embarazos de niñas menores de quince anos son producto de incesto tema el cual es casi no tocado, ni estudiado ni hablado, la violencia de genero tiene raíces profundas que tocan lo cultural como un error condicionado ,no hablaremos mas hoy sobre los que al parecer la sociedad no considera de valor como son las mujeres niños ,niñas y adolescentes.

No hablamos siquiera de indemnización,reparación civil, re-adaptación, ni menos de niveles de prevención, ni siquiera muchos se atreven a hablar de educación sexual, parecería que esos temas no se encuentran en nuestro vocabulario,ni de pornografía, ni cultura machista, lo cierto es que hay mucho por hacer y dejo para otra oportunidad el tema de la Castración química para escribir en extenso sobre ello, así como las consecuencias psicológicas de un acción de violación sexual .

