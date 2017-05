VIDEO: Un grupo de travestis le dio una paliza a un sujeto que los insultó en la calle

Por: Elio Esposito

Lo que se puede escuchar.

Tanto las personas que graban como el grupo de travestis no hablan en inglés, francés, español o alemán, es difícil identificar la lengua que hablan estas personas por lo que no podríamos dar por sentado cuál es realmente el problema. Teniendo en cuenta que en nuestra sociedad los transexuales y los travestis siguen siendo muy mal vistos, es fácil deducir que el hombre que está siendo golpeado los provocó haciendo algún comentario despectivo; pero eso no es algo que podamos saber porque el hombre desde el principio del video está siendo atacado.

¿Esto es defensa o agresión?

Es fácil ver el video y aplaudir que los travestis se estén defendiendo, pero ¿podemos decir con orgullo que ellos sólo se defendieron? Pensemos un poco, si seis hombres golpearan a otro que está completamente solo y entre todos lo patearan hasta que la víctima podría huir, ¿podrían excusarse diciendo que se estaban defendiendo? Hay que reflexionar un poco sobre lo que vemos, el título del video es muy amarillista y caer en esta clase de imágenes con esos títulos puede ser perjudicial. Aquí la víctima no son los seis travestis que presuntamente fueron insultados, sino el hombre ha sido golpeado ferozmente por un rato.

Pensemos un poco, siempre hemos sabido que debemos defendernos ante cualquier clase de agresión. Pero las palabras no lastiman de la misma manera que lastima un golpe o una patada. Entonces, si alguien nos insultara en la calle, ¿vamos directamente a darle una paliza entre varios? Si eso es lo que consideramos normal y racional, estamos muy equivocados.

Y sí, la homofobia está completamente mal.

El hombre no se llevó una lección, ni le dieron lo que merecía, (fue mucho más de lo que merecía). Ese hombre va a sentirse aún peor con los travestis y su odio aumentará, en caso de que él realmente les haya insultado. Si alguien es diferente, la reacción de nosotros como sociedad no debería ser rechazarlo y maltratarlo. Siempre se puede aprender más de los demás que de uno mismo. Nos guste o no, somos humanos y el único lugar donde podemos vivir es en la Tierra. Pareciera que aún no entendemos esto, tanto las personas homofóbicas o transfóbicas, racistas y pare usted de contar, como esos que son denigrados.

La violencia no resuelve nada de forma permanente. Y para concluir con el desarrollo de todo este suceso recordemos algo: de nada sirve destruir un puente que quizá después debamos pasar. Nunca sabemos cuándo podemos necesitar ayuda de esa persona que alguna vez maltratamos.

