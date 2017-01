Una generación derrotada por la era del Smartphone

Cuando todos nos dimos cuenta, esa minúscula cajita había absorbido el 80% de nuestro tiempo.

Por: Manuel Palacios

Las conversaciones largas entre sonrisas, distintas emociones y diversión se han convertido en una frívola conversación por WhatsApp totalmente alejados de la persona con la que estamos "compartiendo" un momento del día, o por una video llamada de Facebook que se "asemeja" un poco más a la realidad pero aun así sin serlo, y en algunas raras ocasiones sentados frente a una taza excesivamente cara de café sin realizar contacto visual con nuestro acompañante y en algunos casos ni siquiera prestarle la atención correspondiente cuando este quiera iniciar una conversación o tema de platica, convirtiendo este nuevo estilo de vida en algo monótono en todas las personas a simple vista, pero no siempre las redes sociales o distintos juegos son responsables de esta falta de sociabilidad entre las personas, explayémonos un poco más en estos diversos puntos por los cuales la nueva generación esta menos motivada a socializar entre sí en su vida cotidiana:

Empecemos por un punto que si bien no es el más común es uno de los más importantes, la timidez o baja autoestima que se refleja en los jóvenes es el factor por el cual temen a sociabilizar o tratan de esconderse tras un teléfono móvil por temor a ser criticados por las demás personas ya que ellos creen que serán juzgados y que nunca encajaran en la sociedad , prefieren experimentar cosas nuevas absolutamente solos sin recurrir por ayuda en casos que se consideran extremos para los demás, esto obviamente no es un buen ambiente para ese tipo de personas por lo cual siempre se aconseja y se pide apoyar a alguna amistad con ese problema o en caso que sepamos a alguna persona con estos problemas tratar de acercarse a ellos, hacerlos experimentar que existe un mundo más hermoso fuera del suyo.

Un segundo punto que es uno de los más vanidosos y arrogantes es tratar siempre de estar ‘’a la moda’’ esa ansiedad de siempre querer resaltar ante los demás imponiéndose con cada cosa nueva que sale al mercado, muchos niños, jóvenes y adultos suelen jactarse de tener lo mejor y a cambio de eso demostrar que no necesitan nada más que la tecnología para estar en ambientes con las demás personas, ya sea un ejemplo de un joven estudiante que prefiere presentar sus tareas u archivos importantes mediante mails sin necesidad de acudir a reuniones pactadas por un grupo de compañeros para realizar dicho trabajo o tarea, generando que se excluya de socializar con su ambiente.

Dado estos puntos el mismo ambiente que se compartía mucho antes con las amistades ya o es la misma, siento que vivimos en una época de zombies, que han perdido lo emocionante de la vida, esas ganas de salir yendo de puerta en puerta llamando a las amistades para salir a jugar un partido de futbol o salir a pasear y a conocer nuevos lugares ya casi no existen, todos andan con sus móviles en la mano o con sus tablets a todo momento, cuando comen, cuando estudian, cuando están por dormir, en reuniones, en clases, en el transporte público e inclusive cuando caminan; obviando el peligro de las calles, y no dudo que aun estando en la intimidad recurren cuando menos a ver la hora para no ‘’comprometerse’’ realmente con la persona de cuya compañía están ‘’disfrutando’’.

Me gustaría en algún momento disfrutar de una extensa charla acompañado de mis amistades o de una persona en particular, donde no importe el tiempo, que platiquemos por horas sin necesidad de tener el teléfono en la mano, que se diluya una buena taza de café entre las palabras que compartimos hablando y no por escrito, conocer nuevos lugares sin necesidad de verlas por fotografías o videos, caminar sin rumbo y disfrutar del día sin estar preocupados de un gps que nos diga a donde ir y a donde no, ¿y a ti?.

Con esto concluyo el artículo no sin antes plantearte una pregunta, ¿será que tan solo un día podrás dedicarte a experimentar el mundo por tu cuenta, y no por una pantalla de alta resolución? Solo esperemos que el título del artículo no sea lo que le depara a la siguiente generación.

Manuel Palacios

