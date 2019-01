Un minuto y te ayudará a alcanzar las metas del 2019

Un minuto y te ayudara a alcanzar las metas del 2019

Todos hacemos propósitos al inicio de cada año en todos los aspectos, desde individuales, como en pareja, a nivel profesional y en lo que al hogar se refiere, sin embargo, muchas veces es difícil cumplir con los planes a cabalidad, por lo que necesitarás planificarte, ser constante y dedicado para que logres tu metas del 2019 a medida que transcurre el año.

Logra tus metas del 2019

Cuando te preparas a iniciar con tus metas del 2019, en el ámbito de lo personal y lo profesional, sabemos que es difícil pasar de la idea a la acción. Hoy te damos algunos consejos y métodos para que puedas cumplir tus objetivos planteados.

Una táctica puede ser escribir una carta dirigida a tu “yo” del futuro, explicando los objetivos que tienes y los propósitos que te has planteado. Cuando empieza el año, es el momento perfecto para realizar tu carta o en todo caso tú lista, ya que suele ser un momento en que la personas naturalmente se sienten motivados a empezar de cero, de reinventarse e idear planes que desean cumplir.

Lo mejor es que estas cartas o listas puedes conservarlas en alguna gaveta, y al finalizar el año la puedes buscar y evaluar tus progresos y logros en el año.

El secreto para lograr tus metas del 2019 es que tengas convencimiento de que puedes lograr lo que te propones, sé ambicioso pero también realista sobre tus posibilidades y capacidades, por supuesto, proyecta tu positivismo.

Los beneficios de escribir tus metas

Escribir las metas del 2019 sin duda alguna, no solo te ayuda a llevar un orden, también te ayuda a creer en el poder de la imaginación y la visualización, además te ayuda a darle un valor superior. Cuando apuntas tus planes, es posible que marques cuáles son más prioritarios y cuáles conllevan más tiempo, incluso crear esta estructura te permite conocerte más a fondo, saber qué te importa más y qué te marca la dirección que seguirás.

Este método está comprobado, aunque para algunas personas funciona y para otras no, sucede que también entra en juego la esperanza y convicción que le pongas a cada plan, no porque anotes lo que quieres todo se cumplirá tal cual, pues en ti queda poner la confianza en ti mismo y el trabajo duro y constante para lograrlos.

Una parte fundamental de esta actividad, por simple que parezca, requiere de visualización, siendo el secreto comprobado de muchas personas que consiguen lo que quieren, pues atraes las circunstancias, las personas y las oportunidades, así que este curioso truco va de la mano a la carta que escribas, ya que aumentará la seguridad en ti mismo y te acercará a lo que sueñas.

El rol que juega tu personalidad

El logro de tus metas del 2019 dependerá de tu personalidad, el enfoque que pones para lograrlas, el reconocimiento de tus debilidades, el saber qué herramientas tienes a tu disposición, y por supuesto, tus capacidades. El buscar las circunstancias propicias, el dinero bien invertido, el conocer las personas correctas que te ayuden a encaminarte y las decisiones que tomes, también jugarán un papel sumamente importante.

Con unos minutos que tomes un día o noche cualquiera, podrán marcar la diferencia de este año que recién comienza, piensa en el momento cuando termine el año y te sientes a leer lo que escribiste en enero, notarás que si no has logrado todo, gran parte de tu lista, la habrás conseguido y agradecerás no solo a la vida, sino también a ti mismo, ya que tendrás orgullo y satisfacción de ti.

La idea es que el balance que realices a final de año, sea de la mayor cantidad de logros obtenidos.