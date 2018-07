¿TOEFL o TOEIC. Cuál de ellos es el mejor para ti?

Cuando se toma la decisión de aprender a hablar una lengua extranjera existen algunos métodos

Especialmente para quienes desean cursar estudios en el exterior para sucesivamente hacer vida profesional en un país distinto al suyo, cada día existen más y mejores opciones, en cuyos casos es indispensable que hablar y manejar el idioma inglés.

Las opciones para aprender un idioma extranjero son cada vez mayores y hoy por hoy es posible hacerlo incluso a distancia, por internet, gracias a los reconocidos métodos de EF English live, entre otros.

Diferencias entre TOEFL y TOEIC.

Presentar un examen de inglés no solo es útil para saber el nivel de dominio que se posee sobre dicho idioma sino también para tener acceso a la posibilidad de cursar estudios en una Universidad de Canadá o los Estados Unidos o quieres trabajar para una compañía internacional, en cuyos casos deberá prepararse para presentar el TOEFL o el TOEIC, respectivamente.

Para aquellas personas que deseen cursar estudios en una universidad en los Estados Unidos o Canadá la mejor alternativa es la de presentar el Test of English as a foreing languange conocido también por sus siglas como TOEFL. Dicho examen es uno de los más reconocidos por la mayoría de las universidades de ambos países. Actualmente existe una versión a mano y la versión que se toma por internet (iBT) que constituye la forma más popular de tomar el Test of English for international comunication cuyas siglas son TOEIC; este examen cuenta con centros en diversos países del mundo y sus resultados se reciben de forma muy expedita.

En internet existe información relativa a cómo funciona el TOEIC de modo que podrás prepararte y familiarizarte con dicho examen antes de tomarlo, procurando así obtener una calificación que certeramente demuestre tu nivel de dominio del idioma inglés.

Métodos para aprender a hablar el idioma inglés.

Cuando se toma la decisión de aprender a hablar una lengua extranjera existen algunos métodos que seguidamente se describen:

a) Tradicional: es el que consiste en acudir a un centro de estudios en el que se reciben clases presenciales, generalmente en grupo, con un tutor o instructor con una periodicidad diaria, interdiaria o semanal y con cargas horarias que pueden ir de 1 a 2 horas académicas. Requiere de práctica y revisión en casa de lo que se va aprendiendo en cada lección.

b) Autodidacta: este requiere entre otras cosas de voluntad y compromiso por parte del aprendiz, así como de motivación. Es mucho más fácil aprender por este método lenguas o idiomas que guarden algún tipo de similitud con la materna. El éxito dependerá directamente de las horas que el aprendiz dedique al estudio del idioma que se cree debe ser al menos dos horas al día y cinco días a la semana. Consiste en el aprendizaje de un idioma mediante la inmersión en un contexto en el que el aprendiz se vea forzado a relacionarse y comunicarse con personas que lo hablen, estando inmerso en la cultura propia de esa región o país en la que la lengua en cuestión sea hablada.

c) Por internet: uno de los más populares hoy en día, gracias al auge de las redes sociales, el internet y la modalidad de aprendizaje no presencial y a distancia. Existen muchos sitios en la web que ofrecen asesoría e información útil para la comprensión gramatical de idiomas tales como inglés y francés.

d) Aplicaciones para teléfonos inteligentes o tabletas: existe en la actualidad una amplia gama de opciones para quienes deseen aprender a través de aplicaciones desarrolladas para practicar el idioma cada día desde su teléfono celular y en estos casos la complejidad o avance de los ejercicios dependerá estrictamente del nivel de dominio previo que traiga el aprendiz. Cabe mencionar que estas aplicaciones se encuentran disponibles tanto para el sistema operativo IOS como para Android.

