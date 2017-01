¿Por qué es tan adictivo embrutecerse?

¿Por qué embrutecerse es tan adictivo?

4367 1

No hay mejor forma de explicarlo que haciéndonos la pregunta ¿Realmente por qué embrutecerse es tan adictivo?

Empezamos mostrando el comentario de un usuario de facebook:

“Si esa mierda no fuera adictiva, no sería un peligro para los televidentes. Pero el caso es que la telebasura es adictiva y perjudicial. Cuándo es perjudicial la telebasura? Pues cuando el número de horas de esa mierda supera al programas educativos o con cierto interés cultural”.

Empezamos el post con una simple apreciación de un usuario indignado de tanto excremento en la televisión de señal abierta, ¿es acaso esto lo que queremos para el futuro del País? a simple viste parece inofensivo pero oculta macabros ideales que han sido pensados y estudiamos con anticipación por cierta élite, a continuación haremos un pequeño análisis fácil de entender.

Por favor toma unos minutos en leer una introducción que hace el lingüista literario Marco Aurelio Denegri respecto a este tema:

“En París, durante los siglos XVIII y XIX, el enmierdamiento callejero era impresionante. Hasta tal punto que el doctor Moreau llega a decir que había tanta mierda en el suelo, que éste ya no se veía.

Y según Eberhard Rathgeb, en la capital del Imperio Alemán, en la década de 1870, el enmierdamiento callejero y la consiguiente pestilencia era lo normal. Lo curioso, en el caso de la España quinientista, es que la hediondez callejera no disgustaba al pueblo, el cual se había acostumbrado tanto a la inmundicia, que protestó vivamente cuando se limpiaron las calles.

La razón de ello es una perversión que en jerga médica se conoce con el nombre de cacosmia. Esta voz procede del griego kakós, malo, y osmé, olor. La cacosmia es la perversión del sentido del olfato en cuya virtud resultan agradables los olores repugnantes o fétidos.

A un enfermo de cacosmia, a un cacósmico, le parece fragante lo pestilente y bienoliente y hasta delicioso lo excrementicio. Enrique IV de Castilla, monarca del siglo XV, padecía de cacosmia y por eso “amaba la pestilencia”, como dice su biógrafo Gregorio Marañón. Y el gran historiador Jules Michelet se deleitaba con el olor pestífero de las heces fecales.

El hombre es el animal que defiende esforzadamente la basura y entre todos los animales que gustan de ella es el campeón, el que la consume y difunde con más ahínco y entusiasmo.” (M. Denegri)

Dicho esto hay un vicio casi seguro por lo fétido de la televisión, es casi una droga donde el televidente no puede evitar verlo, es más seguro que pueda hacer algo pero el subconsciente lo persuadirá a consumir más.

Las cadenas televisivas lo saben y conocen perfectamente su producto y brindan más para satisfacer la demanda de su gran droga y obviamente le produce muy buenas ganancias.

¿Como es posible des-embrutecerse?

Según Marco Aurelio asegura que casi es imposible y que uno no puede hacer marcha atrás porque como droga tal ya está insertado en el chip de las mentes más vulnerables, se tendría que hacer un enorme esfuerzo para no seguir consumiendo dicho producto.

¿Que puede hacer la sociedad al respecto?

Gracias las redes y publicaciones virales es posible llegar a ocasionar una alerta masiva, puede que las mismos canales de tv se den cuenta y que su público ya no consume frecuentemente su mercadería, aquí hay un punto crucial porque las masas adictas a esta droga buscarán y presionarán para que les den más y finalmente se convertirá en un círculo vicioso de no acabar. Todo radica en poner parámetros a lo que se está permitido transmitir y aquí el Estado cumple un rol fundamental, puede persuadir para que los canales ofrezcan una programación más educativas y de mejor contenido, claro esto trae enormes pérdidas en cuanto a ganancia por publicidad se refiere, ya que la mayoría ser empresas privadas no pueden brindarse ese lujo.

¿Porque la televisión le es más rentable hacer una programación basura?

Fácil, es adictivo, produce más y los anunciantes que tienen productos hechos por capitalistas adictos al dinero desean más de eso.

Finalmente embrutecer a la gente es rentable para todos, hacer esto en cierta medida controla una sociedad adicita a consumo, pero eso lo dejaremos para el siguiente post.

Esperamos sus comendatarios y sus aportes serán bien recibidos.