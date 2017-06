Sobre la leche: "Destilado de vaca"

Lecheros: "Destilado de vaca"

Por: Guillermo Tejada

86

Creo que el tema viene por la forma en como se opromocionan estos productos, nos endulzan con una propaganda de un niñito tomando y saborizando su rica "leche" y cataplum todos caemos completitos, es mas salimos a comprar en la primera tienda que los ofrezca.

Hace unos meses también se armo un escandalete porque a alguien se le ocurrio leer las letras chiquitas de una salchicha y se dio con la sorpresa que estas se hacían de carne de caballo!!!!!. Allí también salieron un grupete de "engañados consumidores" dando arcadas en vivo porque el día anterior se habían empujado una rica, aceitosa y deliciosa salchipapa.

Por último esta el tema de las famosas "papitas" de los fast foods de las principales firmas como Bembos, KFC, etc. Esas "papitas" que se frien como papas, que se cortan como papas, que se venden como papas y que se consumen (con su rico ajicito) como papas, pues no son papas,sino un producto que si no lo comes en el momento se convierte en chicle.

No exageren con el tema, quieren crucificar a la empresa, algunos consumidores gritan a voz en cuello: "hemos sido estafados". Si Panamá no piteaba nadie se daba por enterado. Ahora la mayoria de supuestos "estafados" se pasaran a Ideal seguramente. Veo al cielo y me transporto a 1967, escucho la monedita tocar con la botella y veo al lechero con su tremenda botella de pura leche. Lo recuerdo como si fuera ayer...mi madre compraba cuatro botellas y a mi me encantaba ver las botellas con sus chapas de aluminio, las cuales eran abiertas con una precisión de cirujano con la punta del dedo el lechero y vaciar en la olla en la misma puerta de tu casa. Recuerdo también que cuando salia para el colegio veía varias bolsas con diferentes clases de panes colgados en las puertas de la quinta en donde vivía. Definitivamente eran otras épocas, las botellas de leche y los panes podrían estar todo el día en la puerta de tu casa y nadie eras capaz de ni siquiera tocarlos. Yo veía embobado al Tío Jhonny, a Topogigio y a ese personaje que era el,que fue una vez nuestro Alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingan, quien invento el "vaso de leche" en los lugares mas pobres de Lima y era un tipo que, a pesar de sus ideologías", era muy querido y respetado.

A los que ya estamos acostumbrados a tomar nuestra leche Gloria, etiqueta azul, seguiremos consumiendo. Para los que recien lo toman, lo dejaran seguramente y de repente con la mente emprendedora que tenemos los peruanos, de repente aparecen nuevamente los lecheros y todos viviremos felices hasta que nos toque dejar este planeta.

Nos vemos en Marte.

Guillermo Tejada Dapuetto

DNI 07541222

gtejadad@yahoo.com

Fuente: > Guillermo Tejada