Si quieres mejorar tus finanzas, sigue estos consejos

Por estos días resulta difícil mantener en control las finanzas, pues constantemente están surgiendo gastos que pueden hacernos desequilibrar nuestras cuentas. Es imperativo saber y reconocer qué es necesario y qué no lo es.

En medio de una sociedad de consumo, gastar más dinero de lo que se tenía contemplado parece ser un fenómeno muy común, pero hoy te compartiremos algunos trucos para evitar perder el control de tus finanzas.

Finanzas bajo control

Manejar el dinero inteligentemente es difícil mas no imposible, de hecho, existen varios métodos para ahorrar y no despilfarrar el dinero. La experta Melissa Brownie, en su libro “Unfuck your finances” (Soluciona tus finanzas) expone algunas ideas útiles para mantener las finanzas bajo control:

1. No te esclavices a tu sueldo

Procura no depender del dinero que te pagan mensualmente, lo mejor es que crees cuentas de ahorros. De este modo, puedes dividir tus ingresos en varias cuentas, lo que te permitirá gastar solo en lo estrictamente necesario.

2. Compararte con otros

Si tomamos a otras personas como referente, puede que gastemos más de lo debido. De hecho, cuando estamos en redes sociales es común que queramos tener acceso a productos o servicios que no podemos costear, pues acabamos por compararnos con la vida de lujo que otros pueden llevar o en todo caso, no saber el trasfondo de lo que aparentan. Recuerda que, en internet, no todo lo que brilla es oro. Aléjate de personas o “influencers” tóxicos.

3. No vivas por inercia

Evita hacer lo que todos hacen porque lo consideras correcto o porque parece ser idóneo, no siempre lo que funciona para otros también funciona para ti y viceversa. Imagina tu vida como deseas y encamínate a materializarla. Por lo menos durante 30 días, gasta el dinero justo y se un consumidor consciente de que compras algo por que lo deseas y no porque otros lo hacen.

4. Gastar constantemente

Cuando las tiendas funcionaban bajo un horario determinado era más sencillo, pero ahora que se pueden realizar compras online a cualquier hora del día, esto podría ser peligroso para nuestras finanzas, ya que constituye una amenaza constante de múltiples gastos debido a lo fácil y práctico de este método. No te diremos que no lo hagas, pero sí que establezcas un horario y una cantidad de dinero razonable para realizar determinadas compras.

5. Seguir múltiples consejos sobre cómo ahorrar

El bombardeo de información sobre las mejores formas de invertir y ahorrar puede generar en nosotros el efecto contrario. Por eso es importante que evitemos seguir todos los consejos a la vez y nos centremos en las practicas básicas.

6. Mide tu acceso al dinero y los préstamos

Contar con tarjetas de crédito y la facilidad de solicitar préstamos en el banco genera malas decisiones y que la persona quiera comprometerse en diversidad de gastos aun sin contar con la liquidez necesaria. Diversidad de estudios lo comprueban: las personas que tienen tarjetas de crédito suelen gastar más. Como no tienen acceso directo al dinero, se origina un 10% más de gasto.

Si te resulta difícil controlar tus gastos empleando la tarjeta de crédito, te sugerimos que no la uses más y optes por hacer uso de dinero en efectivo, así lograrás hacer un uso más inteligente de tus finanzas.

Te aseguramos que siguiendo estos tips, podrás ir aprendiendo a tener un mejor control de tus finanzas, pues la idea siempre será mantener inteligentemente el dinero sin perder la calidad de vida. Como ves, todo se resume en priorizar, identificar que deseas y que necesitas, organizarte y un poco de fuerza de voluntad en el camino para no flaquear en tu misión.