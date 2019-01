Seguro Vehicular: ¿Alcanza con el SOAT?

Esta es una de las situaciones en las que el SOAT no es suficiente

Ahora bien, a pesar de su carácter obligatorio, al día de hoy solo el 60% de los vehículos cuentan con el SOAT según datos de JTL Perú, una cifra alarmante, ya que, este tiene como finalidad que las personas que resulten perjudicadas físicamente a partir de un accidente automovilístico puedan recibir la atención y compensación correspondientes que establece la ley para cada situación, sin embargo, muchas veces, tal como veremos a continuación, el SOAT resulta insuficiente tanto para los terceros perjudicados como para quienes son dueños del automóvil causante del incidente.

De acuerdo con la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) en nuestro país ocurren unos 90 mil accidentes vehiculares al año de los cuales al menos 500 tienen como consecuencia daños físicos que suponen gastos médicos que no son cubiertos en su totalidad por el SOAT el cual establece un máximo de 20 mil soles para estos casos, quedando, por lo tanto, el perjudicado sin la cobertura necesaria y muchas veces teniendo el automovilista que hacerse cargo de los costos excedentes de los tratamientos de terceros.

Es por este motivo que una parte del sector propone, aun sin éxito, que para estos casos pueda utilizarse el Fondo de Compensación del SOAT del que se encarga el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), sin embargo, es importante aclarar que el fondo fue creado para responder ante los casos en que los conductores proceden a fugarse dejando a los perjudicados sin a quien reclamar y no comprende las situaciones en las que el SOAT no alcanza debido a los topes establecidos para las respuestas.

Esta es una de las situaciones en las que el SOAT no es suficiente, no obstante pueden ser resueltas teniendo, a su vez, un seguro vehicular para el cual se suele establecer una mayor cobertura para daños a terceros que puede llegar hasta los 100 mil soles en algunos casos, cubriendo también, los daños materiales provocados en los demás que es algo que el seguro obligatorio no cubre siendo esta una de las causas principales por las que el SOAT no alcanza, ya que, tampoco responde ante los daños materiales en el vehículo propio.

Es decir que, la principal diferencia entre el SOAT y el seguro automotor es que este último si responde ante daños totales y/o parciales en el coche producto de siniestros tales como un robo, colisiones, fenómenos naturales, entre otras causantes, dependiendo claro del tipo de cobertura que se contrate.

Además, toda compañía aseguradora ofrece servicios adicionales sin costo para sus asegurados como lo son el traslado con grúa hasta un taller mecánico o domicilio del titular, disponibilidad de una ambulancia por accidentes automovilísticos, asistencia en mecánica ligera como puede ser una batería descargada, un desperfecto mecánico o eléctrico, sustitución de llantas, cerrajería en caso de dejar la llave dentro de la unidad, etc.

Otra situación en la que contar solo con el SOAT no brinda ningún tipo de solución es cuando el accidente ocurre fuera del país y tiene como consecuencia daños físicos en terceros, pues, esta cobertura es válida únicamente dentro del territorio nacional, en cambio, la mayoría de las compañías aseguradoras ofrecen extensión de la cobertura por responsabilidad civil a países limítrofes, por lo que, si carece de seguro automotor en el exterior y sucede la desgracia de un accidente, deberá afrontar las consecuencias monetarias y legales pertinentes.

La importancia del seguro automotor en cifras.

De lo escrito se desprende que lo mejor que puede hacerse es combinar el SOAT con un seguro vehicular para de esta forma, encontrarse amparado por la ley y, a su vez, cubierto ante los diferentes imprevistos a los que se expone todo dueño de un automóvil en nuestro país, sin embargo, gran parte de los peruanos aún no dan cuenta de la importancia de contratar un seguro para el coche, pues, APESEG informó que solo el 25% de los carros que circulan por las calles y carreteras del Perú, cuentan con un seguro opcional que los proteja.

Como dato general hay que decir que el promedio del costo por siniestro cubierto por las diferentes compañías en Perú es de aproximadamente mil dólares, a su vez, en relación a los robos totales, las aseguradoras pagan, entre todas, un promedio de 230 mil indemnizaciones al año para este tipo de siniestro con un monto total cercano a los 35 millones de soles.

Por el lado de los daños totales, según las cifras expresadas por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 40% de las consecuencias de los accidentes vehiculares que suceden en nuestro país son de índole material, por lo que, como mínimo en 4 de cada 10 casos el SOAT no serviría para resolver estas situaciones, siendo, el seguro opcional la mejor solución.

Además, en lo que concierne al factor económico, es relevante comentar que muchas de las aseguradoras de automóviles incluye al SOAT sin cargo en sus primas, sumándole al mismo las diferentes coberturas de las que disponen por un precio que ronda el 4% del valor del vehículo a asegurar según el tipo de producto que se seleccione, por lo que, para un auto de 30 mil soles se abonará un aproximado de 1.200 soles anuales que pueden financiarse en doce cuotas o por semestre o pagarse de una sola vez obteniendo un descuento por el pago de contado.

Además, cabe destacar que el segmento de los seguros para autos es muy competitivo y, por ende, es posible encontrar grandes diferencias de precios entre productos de similares características porque las compañías compiten para aumentar su participación en el mercado mediante la obtención de nuevos clientes a los que, en ocasiones, ofrecen atractivos descuentos.

Resumiendo, el SOAT no será suficiente mientras que el seguro para autos si cuando ocurra lo siguiente:

1. Los costos médicos provenientes de un accidente superen los 20 mil soles por cada involucrado.

2. El automóvil propio resulte dañado tanto de manera parcial o total por diferentes siniestros como por ejemplo un choque o robo.

3. El carro sea robado y no recuperado, casos en los que las aseguradoras procederán con ejecutar la indemnización correspondiente.

4. El automóvil robado sea recuperado con daños parciales o totales.

Aquí es fundamental destacar que la respuesta del seguro dependerá del tipo de cobertura que se haya contratado, pues, existen unas que son más completas que otras y la elección debe basarse según cual sea la que cubra de mejor manera las necesidades propias como dueño de un automóvil. Las coberturas disponibles en Perú son a grandes rasgos 3, las que cubren por responsabilidad civil, las que abarcan daños totales y las que incluye los daños parciales.

En definitiva, lo recomendable no es optar entre el SOAT o el seguro vehicular, sino que, lo ideal es combinar ambas herramientas para aprovechar las ventajas que ofrecen cada una de ellas, para de este modo, conducir con la tranquilidad de saber que se cuenta con el respaldo necesario al momento de afrontar las consecuencias de un siniestro tanto para terceros como para uno mismo.