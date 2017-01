Sabe quien esta detrás de los Fujitrolls y como desencadenan opiniones poco inteligentes

Las opiniones como tal son eso, solo argumentos donde cada uno en su sano juicio puede hacer, pero si le agregamos un poco de memes matizados con alguna ineptitud porque así lo quiero afirmar, es más fácil sacar una conclusión anticipada (mejor aún si vengo de un partido contrario).

Hace un par de años se escucho este hashtag en twitter y se denominó fujitrolls, son personas encargadas de crear memes para joder, molestar y sin reparo alguno hacer viral cualquier debilidad y de alguna manera tumbar a tu opositor. Ahora le sucede a PPK, podría pasar a otro presidente si en otra realidad hubiese sido así pero en la nuestra pasa y de manera agresiva, son aportes poco inteligentes donde se rescata cualquier debilidad o mal accionar del estado, se usa para bajar los puntos el actual presidente, la tecnología es tan alienante que pocos ni siquiera argumentan solo aceptan.

Es probable que exista mucha corrupción en el Perú, de eso no hay duda, pero alardear de ello sin aportar soluciones definitivas causa ese vicio de malestar que a muchos que hacen hígado les fascina, esa sensación de que todo les molesta y que siempre será así porque no hay forma de solucionarlo se convierte en un círculo vicioso donde el observador de dicha caricatura no aporta nada.

Pienso que todos los servidores públicos deberían pasar por una lupa bien definida, pero como en el país de las maravillas, favor se paga con favor y que mejor favor te hacen, que quienes aportan a una campaña usan su rico dinero para hacer un vencedor y luego pasar por caja a cobrar.

Mi aporte sería: Usar mas del 25% del PBI para mejorar los colegios, universidades y centros de estudios, mejorar el sueldo a todos los docentes, un profesor bien pagado y capacitado y con esa vocación de entregar su vida por lo que hace, tendremos gente con sed de hacer cosas positivas en la sociedad.

Es posible que estas personas desde sus flancos disparen y solo aportan mas resentimiento a la gente, cambiemos eso y no compartamos sus roñosas publicaciones.

Si conoces alguno solo baja el scrooll del mouse y lee la siguiente publicación.

