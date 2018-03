Realmente deberíamos celebrar el día internacional de la mujer

Mujeres y niñas violentadas, amenazadas.

No mas violencia contra las mujeres de todo el mundo

Algunos dirán que somos repetitivos y no llevamos a cabo acciones concretas para impedir estas condenables agresiones, sin embargo, diremos que es nuestra forma de lucha y ojalá logremos conmover a una sociedad aletargada.

Las cifras son concluyentes y espantosas. Según los cálculos, entre 500,000 y 2 millones de mujeres son forzadas a ejercer la prostitución bajo amenaza de muerte. Otras veces son empleadas como mano de obra barata en situaciones casi de esclavitud o servidumbre. Más dramático aún: las niñas también engrosas estas cifras del espanto.

Como celebrar si vemos que en otros países las niñas de 7 años son obligadas a casarse con hombres adultos. Esto ocurre con niñas que todavía están junto a sus muñecas y que nada conocen de los instintos enfermizos de los hombres que se convierten en los esposos. Los países donde no hay edad mínima para casar a las niñas, según Unicef, son: Somalia, Sudán del Sur, Arabia Saudí y Yemen.

Hoy día más de 700 millones de mujeres se casaron antes de los 18 años, y cada año 15 millones de adolescentes se casan siendo aún menores de edad, con dramáticas consecuencias para su salud, educación y seguridad.

¿Podríamos celebrar si vemos como los propios padres violan a sus hijas y lo que es peor tienen hijos con ellas?

Me pregunto si podríamos celebrar si vemos que en nuestro país hay mujeres que realizan malas prácticas políticas, que en vez de gobernar honradamente y ayudar al pueblo solo buscan saquear las arcas del dinero estatal. Lo lamentable es que dicen que trabajan cuando sabemos que nunca ha trabajado, dicen que caminan derecho cuando sabemos que no es así, hablan de moral cuando sabemos que recibieron dinero del asesor, dicen que piden donaciones para hacer labores sociales cuando sabemos que con ese dinero se compran mansiones de lujo, hablan de que nunca recibieron dinero totalmente falso pues se ha comprobado que recibieron miles de dólares.

Me pregunto si quizás nosotras seamos las culpables del maltrato puesto que en muchos hogares permitimos que nuestros hijos adopten el papel de machistas al mandar en casa a su hermana menor o al permitir que el padre les diga que ellos son los hombres de la casa y que las mujeres solamente están para obedecer, es allí donde se incuba la mala educación a nuestros hijos. No les inculcamos a nuestros hijos los valores, principios, honradez y sobre todo el respeto a todo ser humano; quizás deberíamos analizar un poco más este tema para que las nuevas generaciones no sean tan violentas.

el Perú es el octavo país (de un total de 23) de América Latina con el mayor índice de feminicidios, según cifras otorgadas por el observatorio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Un dato importante: la mayoría de acusados son convivientes (35,5%) y exconvivientes (24,7%) de las víctimas.

niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en el transcurso del año 2016 en el Perú.

Exijamos al gobierno que sea firme y que se apliquen las leyes debidamente, la pena de muerte debería aplicarse para estos mal llamados hombres que matan y ultrajan a las mujeres; exijamos a los jueces y fiscales no ser tan benevolentes con que los que golpean y abusan de las mujeres, pedimos y exigimos que expulsen a todos los jueces corruptos sobre todo a los que dejan libre a un agresor de la mujer aduciendo que no hay pruebas suficientes como para encerrarlo. Sabemos que es todo lo contrario por que las pruebas son tan evidentes, este mal proceder de la justicia nos deja un sabor amargo pero también nos queda muy claro que en nuestro país no existe la verdadera justicia, en ese sentido y para que nos escuchen seguiremos marchando y alzando nuestra voz de protesta sin desmayar hasta agotar nuestros esfuerzos para ser escuchadas, me pregunto: ¿en dónde está la justicia para estos mal llamados hombres?, ¿acaso nuestros gobernantes quieren seguir siendo sordos, ciegos y mudos ante esta cruel realidad?

Entonces mujeres de todo el mundo les pregunto: hay motivos como para festejar el día internacional de la mujer? Hay que alzar nuestra voz de protesta vistiéndonos de negro o llevar un símbolo negro, esto será un homenaje a todas las que lucharon por nosotras y por las que siguen siendo víctimas del maltrato.

Milagros Elena Rojas Sanchez.

