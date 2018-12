¡Que no mueran los sueños!

¡FELICIDADES PARA TODOS!

Sentirnos agradecidos por todo lo que nos ha regalado este año que ya termina, por cumplir una meta o cerrar un circulo, nos permite disfrutar, liberar el estrés y sanarnos a nosotros mismos, descubrir de una vez y por todas que todo lo que hicimos o dejamos de hacer, es y era lo que debíamos hacer para cumplir los sueños y metas, que no pudimos hacer más o menos, sino que lo que hicimos corresponde ya a lo perfecto y a el pasado. Que de ahora en adelante, debemos hacer que cuente el ahora y regalarnos el presente perfecto que ya ha nacido.

Realmente el deseo de todos es vivir, en armonía y paz, en felicidad y amor, con entusiasmo por lo que nos espera y por lo que estamos pasando, sin angustias, sin temor, sabiendo que solo lo mejor nos tocará vivir, en el momento que nos toque vivir. Aun y cuando parezca una paradoja, la verdad es que cada uno de nosotros sabe, que ha de hacer y qué no hacer para contribuir con la felicidad propia y la de los demás, sobre todo para sanar la propia personalidad y avanzar con fuerzas para tener un futuro que pronto sea un presente de bienestar para nosotros mismos y para los demás.

HAY QUE ENGRANDECER LOS SUEÑOS…

Hay que engrandecer y maximizar los sueños, sentirnos parte de él, visualizarnos y demostrarnos a nuestros cuerpos, mentes y almas, que si podemos realizar lo que nos propongamos, que si es correcto el camino del bien, de la humildad, de la dedicación, de la disciplina, de la paz, de la libertad, que a pesar de que todo ahora parezca cuesta arriba, o como dicen por allí, que el mundo parezca al revés, donde gana la maldad, la mentira, el odio o la depresión, no podemos bajar la guardia y más bien seguir adelante con nuestros valores familiares, con la fe puesta en que somos siempre personas emprendedoras, con ánimo para seguir adelante, entusiasmadas, libres, felices, alegres, dedicadas y sobre todo que somos más los que con esfuerzos y mucha fe, logramos nuestros objetivos.

MIL PALABRAS NEGATIVAS, PERO UNA SOLA POSITIVA, BORRA Y DESAPARECE TODO LO NEGATIVO…

MANTÉN TU MENTE ABIERTA, consciente, en atención dinámica, porque seguramente, querrán apagar tus sueños, los minoraran, se burlaran de ellos, los pisaran, se llenaran la boca con excusas, para gritarte en tu cara que no tienes la razón o simplemente la has perdido, que no tienes idea o que has perdido el norte. Pero siempre atentos, no solo vivimos del pan, sino de nuestros propios pensamientos y vivimos constantemente en el bombardeo de nuestras propias limitaciones mentales, que no son posibles si procuramos tener una palabra de aliento para nosotros mismos, una palabra de amor, de positivismo, de paz, para sanar, sanar y sanar cada pensamiento negativo que pueda aparecer.

De todo corazón te pido que no mueran tus sueños…

QUE NO MUERA LA ILUSIÓN de comerte un helado, de paseas, de jugar, de reir, de cantar, de caminar, de pintar, que no muera la ilusión de leer un buen libro y compartirlo, que no muera la ilusión de ser felices con los amigos, de hacer que todo valga la pena con esa persona ideal, con esa persona que realmente te interesa.

QUE NO MUERA LA ILUSIÓN por el afecto hacia los demás, de tener un mejor y más humano trato con todos los prójimos, con los enfermos, con los vecinos, con los que están pendientes o no de ti, con aquellos que te critican, con los extranjeros, con los foráneos, con todos.

QUE NO MUERA LA ILUSIÓN de ser los emprendedores que siempre, hemos querido ser, que soñamos algún día y que aún lo estamos construyendo, que no muera la ilusión en ninguna línea de este articulo y que por una vez, te llegue el mensaje de abrazo fraternal para los que contigo están, que no muera la ilusión.

Un fuerte abrazo para los que con su esfuerzo, emprenden con fe, con entusiasmo, con voluntad para crear un mundo mejor y no solo por aquellos que son visibles, sino, por todos aquellos que se guardan la servilleta en el bolsillo antes de tirarla a la calle, a los que prefieren hacer un huerto, a los que optan por regalar una hermosa sonrisa, que un saludo de mala gana. A todos ellos, gracias por ser parte de nuestra humanidad, porque realmente la hacen mucho mejor. Gracias de todo corazón porque ustedes hacen “Que no Mueran los Sueños”.