Marvel sigue dándole más a sus fanáticos.

Este nuevo video juego de Marvel’s e Insomniac Games, Marvel’s Spiderman hizo que mas de uno se sorprendiera

Este nuevo video juego de Marvel’s e Insomniac Games, Marvel’s Spiderman hizo que mas de uno se sorprendiera con la calidad de gráficos que se presentaron ademas de sus movimientos, es una historia interesante ya que no esta ligada de ninguna manera a las películas ya antes estrenadas, tiene su propia historia, Peter Parker un chico de 23 años de edad, próximo a graduarse en la universidad y becario del laboratorio de Whilst, ha sido por ocho años el Hombre Araña, protector de la ciudad de Nueva York, al comienzo de sus azañas derroto al villano Wilson Fisk alias Kingpin, durante el desarrollo de la historia del video juego que muestra el trailer, visita un edificio en construcción que era de la propiedad de su ex-enemigo Kingpin, donde se encontraban sus amigos y necesitaba salvar, alli se encuentra con sus nuevos enemigos apodados Mr. Negativo, Electro, el Buitre, Rhino y el Escorpión, que pertenecen a la pandilla Inner Demons, estos se encontraban atacando a sus amigos, donde Peter como el hombre araña logra derrotarlos, pero al mismo tiempo que logra la derrota se da cuenta que el Señor Negativo era Martin Li, uno de los filantropos mas importantes e influyentes de la ciudad de nueva york, este ademas era el líder de los inner demons bajo su apodo de Mr. Negativo, Martin Li también era el Director del albergue para niños abandonados F.E.A.S.T. donde este haría de la vida de Peter un tormento ya que allí trabaja la tía may.

Debido a que el nuevo video juego tuvo tanta aceptación, gamers latinos crearon un revuelo ya que este solo había sido estrenado en Ingles, por lo que Ryan Schneider, jefe de marca, no esperó en pronunciarse para calmar a la comunidad latinoamericana, que se encuentra al pendiente de la llegada del nuevo video juego. Al mismo tiempo se generó la interrogante mas importante ¿Estará Marvel’s Spiderman disponible en la versión completa en español? Por lo que inmediatamente Ryan Schneider, contesto ¡Si!, esta información alegró a mas de un gamer, ya que es de manera oficial que el video juego estará disponible en español latino. Así mismo, anunció a los actores a cargo de las voces en español latino de los personajes del video juego:

- SpiderMan/Peter – Victor Ugarte.

- Aunt May – Angela Villanueva.

- Martin Li (Mr Negativo) – Marco Guerrero.

- Mary Jane – Nayelli Solis

- Miles Morales – Alberto Berna

- Norman Osborn – Alfonso Ramirez.

- Silver Sable – Xóchitl Ugarte.

- Yuri Watanabe – Mafer Morales.

Y de muestra un botón, aquí les dejamos el enlace del trailer..!!

Fuente: > Natasha Quinonez