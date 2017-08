Perú se ubica en el top de países que más transformaron su crecimiento en bienestar

Por: Guillermo Tejada

532

1

Que el Perú es uno de los países más rentables del mundo, que nuestro país el Perú se ubica en el top de países que más transformaron su crecimiento en bienestar, es decir que vivimos en el país de las maravillas, que Diosito es peruano, que los ángeles y arcángeles son limeños, que los grandes abogados y fiscales honrados son serranos y que los grandes emprendedores y los tunches son selváticos.

El problema es que estos estudiosos (de otros países) hacen sus estudios, estimados y demás algoritmos monocromáticos que los que ven en los libros y/o escritos hechos y publicados fuera del Perú. Estoy seguro que si estos estudiosos, analistas, macrocéfalos se dan una escapadita a nuestro país, pues verán que lo macro solo sirve para escribir en azul y gráfica ascendente, mientras que lo micro cada vez se hace más micro. Y se acaba el papel en la gráfica descendente.

El Perú no solo es Lima, aunque se le siga percibiendo -los peruanos- como "Lima La Horrible". En la sierra hay mucha necesidad y en la selva faltan carreteras para unir a sus pueblos y villorrios. El Perú no es solo gastronomía, no es solo lindos lugares y patrimonios históricos de la humanidad, el Perú también es Belén (Iquitos) infectado de enfermedades, Purus un pueblo que parece fantasma y que la gente se atiende en salud y educación en Brasil. Por último el Perú es su gente, es su credo, su Señor de los Milagros, su Beatita de Humay, su negrito lindo San Martín de Porres, su lucha diaria contra la inseguridad, la explotación sexual infantil y los prostíbulos en Madre de Dios.

El Perú somos todos nosotros que buscamos justicia donde no la hay, que buscamos oportunidades de chamba donde todo es informal, donde hay un criollo en cada cuadra que se cree más mosca que un pendejo o un corrupto. Un país que todavía tiene escombros de un terremoto de hace diez años. Un país donde salir a la calle es una aventura y subir a un micro o a una combi es digno de los records Guinnes.

Habría que decirles a estos estudiosos que ven lo maravilloso de nuestro Perú desde la ventana de enfrente, que den una vueltita por la rica Vicky, por El Porvenir, por los barracones del Callao, por SJL y por SJM. Que vayan a Huancavelica y vean la necesidad en esa ciudad. Que vayan a la Selva de Iquitos o Pucallpa y vean la realidad...Si después de esto ellos siguen opinando que el Perú es Sano y Sagrado como su ex presidente borrachín, si después de todas esas aventuras no los han cuadrado o robado, entonces sí que tienen suerte y seguirán reventando globos en sus macrocéfalos estudios.

Guillermo Tejada Dapuetto

DNI 07541222

gtejadad@yahoo.com

¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.

Fuente: > Guillermo Tejada