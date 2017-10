Perú se suma a los países que aprueban el cannabis medicinal

Se espera que el presidente Pedro Pablo Kuczynski promulgue la ley en los próximos días.

Naty Quiñonez

Tuvo 67 votos a favor y solo 5 en contra más 3 abstenciones.

Esta iniciativa es de la parlamentaria de izquierda Tania Pariona y del congresista Alberto de Belaunde quienes demostraron la gran utilidad de la aplicación de la ley y por ende sumaron un gran grupo de legisladores de otras facciones políticas; gracias a que tuvo 67 votos a favor y solo 5 en contra más 3 abstenciones, no se hará una segunda ronda de elecciones, por lo que se espera que el presidente Pedro Pablo Kuczynski promulgue la ley en los próximos días ya que la propuesta de ley fue presentada en febrero y por ende ya se tiene conocimiento suficiente sobre dicha medida., incluso se incluye la comercialización e importación con fines medicinales y terapéuticos.

Un registro único

Como se nombro anteriormente, el Ministerio de Salud deberá crear una base de datos con todos aquellos que necesitan el uso de dicha planta, en este registro de deberá incluir desde la enfermedad a tratar como el médico tratante con la finalidad de tener un mejor control. También deberán de abrir un registro de comerciantes y laboratorios autorizados al expendio y producción de cannabis y sus demás derivados, de esta manera se evita el trafico y la mala utilización de la planta.

Más de 100.000 pacientes podrán mejor su calidad de vida

Cabe destacar que la promulgación de esta ley se debe a que muchos pacientes, un aproximado de más de 100 mil, dependen del uso del aceite de cannabis para una mejor calidad de vida, entre algunas de las enfermedades podemos nombrar el parkinson, la epilepsia y el cáncer, y otros males crónicos que actualmente no tienen medicina que calme sus molestias.

Y a pesar de que dentro de las regulaciones no se tiene provisto la legalización del cultivo, es un paso más cerca hacia la legalización, “si bien el dictamen aprobado no contempla el cultivo y el cultivo asociativo, da un paso importante en el marco legal para el uso medicinal, que incluye la producción y la investigación, y el registro de los pacientes y los médicos”. “Va a ser muy valioso que a lo largo de los años podamos ir dando pasos siguientes, a medida que avanza la evidencia. Las mamás y padres de familia no serán criminalizados por el uso medicinal del cannabis”, comentó Pariona luego de la votación realizada en el Congreso.

