Los Ciudadanos Globales.

Te has puesto a pensar, lo que nos hemos interconectado en los últimos años. Si tus abuelos existieran en estas nueva era, se sentirían igualmente, Ciudadanos Globales, y es que anteriormente no podíamos saber de una persona, si no era por una carta o un telegrama, pasaban meses para comunicarnos y saber sobre alguien especial que estuviera en otro país. Sin embargo, en la actualidad hay todo una serie de tecnologías, que nos acercan cada día más, nos unen y nos hace el mundo un pañuelo.