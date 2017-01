¿LAS VENTAS NOS SACAN RONCHA?

3372 1

Seguro que alguna vez hemos escuchado a personas decir: "A mi las ventas no me gustan" "Yo no sirvo para las ventas" "Las ventas no es lo mío"... Pues yo era una de esas personas que decía las 3 cosas. Ni bueno ni malo.

Pero ¿qué pasa en nuestro cerebro con respecto a las ventas? ¿Por qué algunos "nos enronchamos" cuando se habla del tema? Parece que tuviéramos un rechazo a la palabra "ventas". Tanto así que los anuncios en los periódicos se toman un tiempo para que los trabajos de ventas digan "Ojo no es ventas"

Quizá el rechazo provengan de las creencias y paradigmas con respecto a lo que oímos desde niños sobre las ventas:

"Tanto estudiar para que termines de vendedor"

"Tan mal te ha ido que andas de vendedor"

"Hasta que encuentres un buen trabajo, aunque sea métete de vendedor", etc

Simplemente creencias que se tienen metidas en el inconsciente.

Tan es así que ni siquiera las mismas empresas los reconocen como vendedores y algunas les dan nombres como:

"Asesor financiero" (ventas)

"Asesor inmobiliario" (ventas)

"Ejecutivo de cartera" (ventas)

"Funcionario comercial" (ventas)

"Ingeniero de pre-venta" (ventas)

Seguro conocemos personas que son gerentes de agencias bancarias o gerentes comerciales y adivinen sus indicadores de qué son. Pues sí, efectivamente de colocación, promoción y ventas de productos y servicios financieros.

Pero lo que muchos no nos damos cuenta es que la mayor parte del día, durante muchos horas "nos vendemos". ¡Sí! nos vendemos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros clientes, con nuestros jefes, con nuestras novias, etc. Es más algunas nos compran y terminamos casándonos.

Los profesionales independientes como doctores, consultores, ingenieros, tienen que vender su servicio si no nadie llega a verlos ni a consumir sus productos. Incluso si nos jactamos de ser dependientes y creemos que nunca hemos vendido, estamos seguros que algún día hicimos un CV y vendimos nuestro tiempo y conocimiento a la empresa para la que ahora trabajamos (y a veces vendimos mal nuestro tiempo...)

T. Harv Eker en su libro "LOS SECRETOS DE UNA MENTE MILLONARIA" dice que las personas que tienen altos ingresos y que son millonarios entienden que las ventas es uno de los negocios más rentables del mundo ya que todo en esta vida es una venta.Y además dice, que si no te gusta las ventas, es muy probable que no tengas el dinero que deseas o tu situación no es la que quieres. Finalmente concluye este tema diciendo: "La gente que tiene problemas con todo lo que sea ventas y promoción por lo general están sin dinero"

Te invito a que analices cuáles son tus creencias y paradigmas acerca de los vendedores y las ventas. Si quieres comenzar a salir de tu zona cómoda, solo por hoy atrévete a vender o promocionar algún producto,servicio o idea que por temor, roche o miedo hayas dejado de lado. Recuerda que saber negociar, influir o persuadir es importante para surgir y tener éxito (y ojo las 3 palabras están relacionadas a ventas).

Finalmente recuerda que:

"Si de cada vez que tienes la oportunidad de ofrecer algo…

solo te atrevieras la mitad de las veces…

y de esa mitad, solo el 10% te escuchase….

Hoy tendrías 3 veces más de lo que tienes ahora!"

P.D. No me creas!

Del Blog "De Mente AbunDANTE"