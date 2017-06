La horrible tragedia ocurrida en el incendio en galería de Las Malvinas

Por: Elio Esposito

Apenas se inició el incendio, el joven Jovi Herrera comenzó a pedir ayuda a través del teléfono enviando información a sus familiares respecto a su ubicación. Uno de los dos muchachos que llamaron la atención de las cámaras usando los tubos fluorescentes a través de una pequeña abertura en el almacén era él.

Los bomberos intentaron controlar el incendio desde que fueron alertados, pero al tratarse de un almacén donde había tanto material inflamable se complicaba la tarea. No faltó tiempo para que el incendio tomara proporciones enormes e impidiera que los rescatistas procedieran con el plan. En reiteradas ocasiones intentaron perforar las paredes del almacén donde estaban los dos jóvenes pero tuvieron que retroceder por las constantes explosiones.

Jovi Herrera era un muchacho que estuvo trabajando en la Galería desde hacía un año y medio aproximadamente; y hace apenas un mes, se había convertido en el padre de una pequeña. Jovi hizo todo lo posible por luchar contra el destino que le esperaba, pero en un momento, se dio cuenta de que no había más nada por hacer. Fue en ese momento donde decidió despedirse finalmente con las siguientes palabras: “Voy a morir tía, ya fue. Cuiden a mi hija, no la dejen y que mi mamita no llore”. Eso fue lo último que dijo a través de su teléfono.

Jorge Luis era otro joven que acompañaba a Jovi en ese almacén donde estaban encerrados desde fuera del almacén. Hicieron todo lo posible por derribar la puerta, pero todo esfuerzo fue fútil. Los jefes de los empleados temían que se robaran los materiales del lugar, así que decidieron encerrarlos por prevención.

El incendio siguió creciendo hasta caer la noche y el cuerpo de bomberos apenas podía hacer frente a la situación. El Ministro del Interior, Carlos Basombrio aseguró que se necesitarían muchas más cisternas de agua para poder combatir el fuego. Además, el Ministro indicó que lo que ahí ocurría no sólo era una tragedia, sino también un crimen.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski se presentó en el lugar para para evaluar la situación. Así mismo, otras figuras en la política dieron diversas declaraciones sobre lo que estaba ocurriendo. Dentro de estas declaraciones podemos resaltar la de Mario Casaretto, subgerente de Defensa Civil en la Municipalidad de Lima y la del congresista Mauricio Mulder.

Casaretto indicó que la Galería Nicolini había sido clausurada hace 10 días y que debía estar inactiva para el momento en el que se originó el incendio. Esto, sumado a lo que afirmó el Ministro del Interior, podría acabar teniendo graves consecuencias legales para los dueños de la Galería.

Por otro lado, Mulder afirma que este incidente se podría tratar de un ataque del Sendero Luminoso. Si esto fuese cierto, podría llegar a revivirse lo que ocurrió a finales del siglo pasado con las guerrillas en Perú. Por ahora, sólo nos queda agradecer que el incendio se ha extinguido, que se pudo rescatar a tres de las personas atrapadas en el lugar y esperar que no se haya tratado de un acto terrorista.

