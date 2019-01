Estas son las mejores películas que se estrenarán en el 2019

Peliculas 2019

Las producciones cinematográficas parecen vivir su mejor época, gracias a la tecnología continuamente evolutiva y a la globalización del Internet, la competencia dentro del séptimo arte nos regala verdaderas obras de arte. Desde géneros como la animación o terror, hasta películas de súper héroes, son la variedad que nos espera para este año entrante.

El 2019 promete ser el año más taquillero desde el 2009, con una larga lista de producciones que aspiran marcar una pauta en el mercado internacional. Es por ello que a continuación te presentamos las mejores películas que se estrenarán este año.

Estrenos de películas en el 2019

Sin embargo, no se puede hablar de verdaderas producciones en estos estrenos de películas en el 2019 sin antes destacar que el presente será "el año de los súper héroes" y es que tanto Marvel como Warner Bross preparan las producciones más esperadas de sus respectivos universos cinematográficos.

Avengers: Endgame

La cuarta entrega de los Avengers está pautada para el 26 de Abril, siendo, quizás, la película más esperada del universo cinematográfico de Marvel; y es que debido al impacto de la anterior entrega "Avengers: Infinity War", la expectativa mundial recae en el desenlace que vivirán los personajes luego del famoso "chasquido de Thanos".

Y aunque es de esperarse que la mayoría de los súper héroes aparentemente muertos sobrevivan para salvar el día una vez más, la ansiedad producto de la espera mantiene a los fanáticos en vilo por los meses restantes.

Glass

Casi dieciocho años después de Unbreakable, por fin será estrenada su esperada secuela: Glass. Una cinta que promete seguir esta línea narrativa al estilo cómic pero ofreciendo una perspectiva más humana de los súper héroes. Es importante recordar que el exitoso thriller psicológico "Split", es una antesala a Glass, para dar inicio a personajes como Kevin Wendell Crumb y Casey Cooke.

La película pautada para el 18 de Enero mostrará la interacción entre Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy, reconocidas figuras de la actuación y cuyos personajes se enfrentarán por primera vez.

Star Wars: Episode IX

La película perteneciente a la nueva trilogía de la franquicia que ha sabido conservarse en el tiempo está pautada para diciembre, y aunque el episodio parece ser una versión más conservadora de la saga, ofrecerá nuevos contextos históricos para aquellos que no hayan contemplado la trilogía original o alguna de las precuelas.

Luego de la épica entrega de "The Last Jedi", con momentos memorables para la cultura popular, Star Wars: Epidose IX llega con la dirección de J.J Abrams, encargado de seguir el legado de Lucas, luego de que Rian Johnson modificara algunos aspectos en "The Force Awakens", aportando cierta rebeldía a The Last Jedi.

Once Upon a Time In Hollywood

De la mano de Quentin Tarantino y su creatividad, Once Upon a Time In Hollywood es un filme que viene repleto de estrellas como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Kurt Russell, Michael Madsen, Al Pacino, Tim Roth, entre otros. La película girará en torno a la polémica familia Manson, por sus asesinatos cometidos en 1969 y está pautada para el 9 de agosto del 2019.

It: Chapter 2

Luego de la primera entrega, la cual ostenta ser la película de terror más taquillera de todos los tiempos, It: Chapter 2, nos mostrará el trasfondo necesario para conocer el origen del payaso Pennywise así como la manera de eliminarlo para siempre. Además, el elenco contará con actores de la talla de Jessica Chastain y James McAvoy y será dirigida por Andrés Muschietti, responsable de adaptar la obra de Stephen King a la gran pantalla luego de una primera versión en 1990.