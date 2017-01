¿Es posible que el incendio del almacén del MINSA haya sido provocado? (Fotos)

Más datos

No podría ser más extraño un incendio que relaciona documentos perdidos por el escándalo de corrupción del mismo ministerio.

Algunos documentos perdidos brindan suspicacia respecto al escándalo de corrupción que se venía investigando en las últimas semanas respecto al caso Carlos Moreno.

OPINAN EN LAS REDES

"Cada gobierno tiene un gran incendio para lamentar la pérdida de documentos oficiales, textos escolares o medicamentos. Da que pensar ¿no?" (Martin C.)

"Con el incendio pretenden engañar que ya no se puede investigar, uy que se perdió definitivamente los documentos, pues a través de SUNAT se puede rastrear las Facturas emitidas al Minsa por los proveedores, y hacer así las verificaciones correspondientes." (Juan Carlos L.)

"Estos incendios son provocados. Detrás de ellos hay muchos intereses creados que se quieren ocultar o invisibilizar. Seamos analíticos. No a la ingenuidad." (César P.)

"Las coincidencias no existen! Y eso que falta el incendio del Banco de la Nación durante el nefasto gobierno fujimorista... No a la impunidad, todas esas mafias corruptas deben desaparecer ya, no es posible que hayan muerto 3 peruanos inocentes!!!" (Christian C.)

Muchos peruanos están indignados porque saben que parte de la noticia corresponde a un desvío de la atención hacia otro panorama. Varios se preguntan, ¿cuanto ganan los bomberos voluntarios?.

Los bomberos que fallecieron en el siniestro fueron identificados con los nombres de Alonso Salas Sanduví, Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano.

No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que detrás de esta noticia provocada hay intereses que superan cualquier derecho a la vida, finalmente las perdidas no se pueden recuperar pero brindan una forma de interés colectivo para presionar y que algunas voces sean escuchadas.

Fuente: > Facebook