En Japón están regalando casas… Te mudas

En Japon estan regalando casas

La migración -de las zonas rurales a la ciudad- en Japón ha ocasionado que las casas de campo queden abandonadas y a libre disposición, aunado a quey por ende disminuyendo.

Las casas deshabitadas, por estar ubicadas en zonas rurales son gratuitas, por tanto, han comenzado a ser ofrecidas. Incluso ya han sido publicadas en internet para captar interesados.

Casas a la orden

Aunque en internet se están ofertando las casas, a pesar de ser gratuitas, dando paso a la creación de bancos “akiya” un término empleado en el japonés para categorizar aquellas construcciones en las que nadie vive y son, en su mayoría, creadas por el gobierno o por las comunidades.

Los sitios webs o bancos akiya se encargan de dar a conocer las casas disponibles, la persona que desee mudarse a una de ellas deberá pagar las tarifas de la misma y los impuestos correspondientes. Sobre esto último, el motivo es que los propietarios cuando deciden no cuidar el lugar o simplemente mudarse, se desligan de la propiedad y deciden no pagar los impuestos que exigen las leyes japonesas por una casa no habitada.

Lo que debes saber

Por tratarse de casas rurales, quizá para algunas personas resulten bastante simples, pero la buena noticia es que es posible realizarles reformas sin contratiempo alguno, ya que muchas requieren mantenimiento y reformas para adecuarlas a las necesidades de quien la habitará. Incluso algunos organismos locales como Nagano y Tochigi, ofrecen subsidios para tal fin.

Si de costo se trata, en los sitios web las casas suelen tener precios entre 4.000 Euros y 150 Euros, el precio puede variar teniendo en cuenta la ubicación, su estado y las reforme que amerite.

Casas deshabitadas en la ciudad

El fenómeno de las casas deshabitadas también es perceptible en la ciudad y en los suburbios, aunque en menor medida. De hecho, en el año 2003, un estudio analizó el patrón en Tokio, en donde registró un 13,52% de casas deshabitadas.

Según cálculos, este año el número descendió a 7.568 casas, aun así, sigue siendo un alto porcentaje de casas deshabitadas, correspondiente a un 13,14% de todas las casas existentes en Japón.

Conforme al Instituto de Investigación Fujitsu, se prevé que para 2033, aumente el número de casas vacías a un 20% de la totalidad de casas de Japón.

Portavoces del Instituto de Investigación Fujitsu, explicaron que: “Incluso reduciendo a la mitad la cantidad de nuevas residencias (…) y duplicando la cantidad de residencias demolidas, será casi imposible reducir las tasas de viviendas vacantes. Las viviendas vacantes sin duda se convertirán en un problema más grave en el futuro”.

Como ves, existe un gran número de casas desocupadas en Japón, no importa de qué país seas, opta por una de estas viviendas y vive una experiencia diferente. Japón se caracteriza por ser un país abierto a la multiculturalidad, anímate a adentrarte en su cultura, sus costumbres, y a la vez, tu mismo construir tu espacio con las posibilidades que te da este país desarrollado.