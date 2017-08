Empresa que permite ganar altos ingresos por internet abre plataforma en español

517

Dejó su trabajo convencional hace algunos años para aventurarse y dedicarse a la consultoría y asesoría en marketing online y redes sociales. De esa manera, la chilena Carolina Millán llegó a MOBE, compañía que ha generado más de $100 millones de dólares en ventas, pagando gran parte de ello en comisiones a afiliados como Carolina, quien ha generado ganancias sobre 500 mil dólares, más de 300 millones de pesos chilenos.

“Viajar me apasiona, he visto muchos lugares del mundo, pero aún me falta mucho por ver. Es por eso que para mí fue necesario emprender, para así dedicar todo mi tiempo a mi familia, mis negocios y lo que me apasiona. Y estoy en una misión para ayudar a miles de personas alrededor del mundo a liberarse del mundo corporativo y emprender su pasión. El emprendimiento hace bien al mundo”, señala esta ingeniera comercial que estudió en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Lo anterior, lo logró con la empresa MOBE en inglés, ya que ella domina dicho idioma, por lo cual hace un par de años trabaja con este sistema que hoy abre sus puertas a los hispanohablantes.

El sistema de MOBE

Por ello, Millán es enfática en señalar que “yo no tengo interés en convencerles, quiero que los resultados hablen por sí mismos. Lo mejor es que tú eres el capitán de tu propio barco, no dejes que otros lo conduzcan por ti. Decide hoy que vas a cambiar tu vida y toma las decisiones necesarias para ello”.

Para conocer el negocio MOBE presiona http://track.mobetrack.com/aff_c?offer_id=1830&aff_id=2448526

¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.